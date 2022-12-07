فى يومهم العالمى... دار الكتب بطنطا تستعرض جهود الدولة لدعم ذوي الهمم

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، تنفيذ الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية بمحافظة الغربية، حيث شهدت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا عقد محاضرة بعنوان "ذوي الهمم في ظل اهتمام القيادة السياسية"، وذلك بحضور العديد من مؤسسات الدولة المدنية، والمهتمين بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت إشراف أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، والأديب جابر سركيس، مدير عام الثقافة بمحافظة الغربية.

في كلمته أشار الدكتور خالد الجندي، أستاذ أصول التربية بجامعة طنطا، إلى الاهتمام البالغ من قبل القيادة السياسية بملف ذوي الهمم، والتي أكد بأنها قد حققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتصارات عديدة لصالحهم، لافتا إلى أنها قد تنوعت بين مبادرات رئاسية، وأخرى حكومية، دعت جميعها لدعمهم، وأضاف بأن تلك المبادرات قد صاحبها إصدار العديد من التشريعات.

واستعرض أستاذ التربية بجامعة طنطا المكاسب والاستحقاقات التي حصل عليها ذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنوات القليلة الماضية، ومن بينها تمثيل ذوي الهمم داخل أول مجلس للنواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، وهو ما ساعد لحد بعيد في نقل مشكلاتهم إلى السلطة التشريعية لاتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم في المجتمع.

وأضاف "الجندي" بأن المبادرات الرئاسية في دعم وتمكين ذوي الهمم لم تتوقف، إلى أن جاء عام 2018، ليعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عام خاص لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، مشيرا إلى كونها خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد على رعاية الدولة لهذه الفئة الهامة والمؤثرة في المجتمع ، والتي توضح بأنهم شركاء في هذا الوطن وضمن خطة الدولة لعمل التنمية والبناء، مضيفا بأنها رفعت التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية.

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