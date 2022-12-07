مع انتهاء دور الـ16 من مباريات كأس العالم يبحث الكثيرون عن موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 والذي يبدأ يوم الجمعة 9 ديسمبر الجاري.



موعد مباراة فرنسا وإنجلترا فى ربع نهائي كأس العالم 2022

ونرصد لكم في هذا التقرير موعد مباراة فرنسا وإنجلترا فى ربع نهائي كأس العالم 2022، وباقي المنتخبات الثمانية المتأهلة لربع نهائي كأس العالم وموعد النصف نهائي والنهائي.

يلتقي منتخبي إنجلترا وفرنسا في تمام الساعة 9 مساءً على ملعب استاد البيت، في نفس يوم إلتقاء منتخبي المغرب والبرتغال أي يوم السبت الموافق 10 ديسمبر الجاري، في حين يلتقي هذين المنتخبين في الساعة 5 مساءً.

وكان قد تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد تحقيقه الفوز على منتخب السنغال في المباراة التي أقيمت على استاد البيت اليوم الأحد، في دور ال16.





وتأهل منتخب فرنسا إلى دور ربع النهائي لكأس العالم قطر 2022 بعد تحقيق الفوز على المنتخب البولندي 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ستاد الثمامة في إطار مباريات دور الـ 16.











القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإنجلترا

يمكنكم مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا ضمن ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 على قنوات بي إن سبورتس ماكس الرياضية وقناة الكأس إكسترا القطرية.



المنتخبات الثمانية المتأهلة للدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

قائمة المنتخبات الثمانية المتأهلين لربع نهائي كأس العالم 2022 كالتالي:

- البرازيل

- كرواتيا

- هولندا

- الأرجنتين

- إنجلترا

- فرنسا

- المغرب

- البرتغال

موعد نصف نهائي كأس العالم

من المقرر أن يكون موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022، يومي الثلاثاء 13 ديسمبر، والأربعاء 14 ديسمبر الجاري.



موعد نهائي كأس العالم

ويقام نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر يوم 18 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

