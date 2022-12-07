الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا فى ربع نهائي كأس العالم 2022

فرنسا
فرنسا

مع انتهاء دور الـ16 من مباريات كأس العالم يبحث الكثيرون عن موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 والذي يبدأ يوم الجمعة 9 ديسمبر الجاري.
 

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا فى ربع نهائي كأس العالم 2022

ونرصد لكم في هذا التقرير موعد مباراة فرنسا وإنجلترا فى ربع نهائي كأس العالم 2022، وباقي المنتخبات الثمانية المتأهلة لربع نهائي كأس العالم وموعد النصف نهائي والنهائي.

 

يلتقي منتخبي إنجلترا وفرنسا في تمام الساعة 9 مساءً  على ملعب استاد البيت، في نفس يوم إلتقاء منتخبي المغرب والبرتغال أي يوم السبت الموافق 10 ديسمبر الجاري، في حين يلتقي هذين المنتخبين في الساعة 5 مساءً.

 

وكان قد تأهل منتخب إنجلترا   إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد تحقيقه الفوز على منتخب السنغال في المباراة التي أقيمت على استاد البيت اليوم الأحد، في دور ال16.

 

وتأهل منتخب فرنسا  إلى دور ربع النهائي لكأس العالم قطر 2022 بعد تحقيق الفوز على المنتخب البولندي 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ستاد الثمامة في إطار مباريات دور الـ 16.

 

موعد مباراة الأرجنتين وهولندا فى ربع نهائي كأس العالم 2022

موعد مباراة المغرب والبرتغال فى ربع نهائي كأس العالم 2022



 

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإنجلترا 

 

يمكنكم مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا  ضمن ربع نهائي كأس العالم قطر 2022  على قنوات بي إن سبورتس ماكس الرياضية وقناة الكأس إكسترا القطرية.


المنتخبات الثمانية المتأهلة للدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 

 

قائمة المنتخبات الثمانية المتأهلين لربع نهائي كأس العالم 2022  كالتالي:

- البرازيل

- كرواتيا

- هولندا

- الأرجنتين

- إنجلترا

- فرنسا

- المغرب

- البرتغال

موعد نصف نهائي كأس العالم 

من المقرر أن يكون موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022،  يومي الثلاثاء 13 ديسمبر، والأربعاء 14 ديسمبر الجاري.
 

موعد نهائي كأس العالم

ويقام نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر يوم 18 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
 

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