تنطلق منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم، قطر 2022، يوم الجمعة المقبل، بعدما اختتمت أمس الثلاثاء منافسات دور الـ16 بتأهل منتخب المغرب على حساب منتخب إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كما حقق منتخب البرتغال فوزًا عريضًا على منتخب سويسرا بستة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الأرجنتين وهولندا فى ربع نهائي كأس العالم 2022

ويلتقي منتخب هولندا مع نظيره منتخب الأرجنتين يوم الجمعة المقبل بربع نهائي كأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً على ملعب لوسيل.

ويسعى المنتخب الهولندي للانتقام من الهزيمة التي لحقت به أمام الأرجنتين في نسخة مونديال 2014 في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 والعبور للدور نصف النهائي من البطولة للمرة الأولى منذ نسخة 2010 والتي خسرتها الطواحين أمام منتخب إسبانيا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

فيما يتطلع المنتخب الأرجنتيني لمواصلة انتصاراته في البطولة وتحقيق الفوز للعبور للدور نصف النهائي ومواصلة رحلته نحو تحقيق لقب المونديال والغائب عنه منذ 1986.

كما يسعى ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني لمواصلة تسجيل الأهداف ومساعدة فريقه على التأهل من ناحية، ومن الناحية الأخرى مواصلة المنافسة على جائزة هداف البطولة والتي يتصدرها كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا برصيد 4 أهداف.

مدرب هولندا: لدينا ثأر مع الأرجنتين نريد تصفيته

قال لويس فان خال في تصريحات لشبكة «إي إس بي إن»: "الأرجنتين أقصانا من كأس العالم بركلات الترجيح في آخر مرة وصلنا لهذه المرحلة، لذا فإن لدينا حساب نريد تسويته معهم".

ويلتقي المنتخب الهولندي نظيره الأرجنتيني يوم الجمعة المقبل في الخامسة عصرًا، في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وبسؤاله عن طريقة إيقاف ليونيل ميسي، أجاب: "لن أخبركم، سترون ذلك يوم الجمعة".