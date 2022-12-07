الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة المغرب والبرتغال فى ربع نهائي كأس العالم 2022

منتخب المغرب
منتخب المغرب

يفصلنا ساعات على موعد ربع نهائي كأس العالم والذي ينطلق من الجمعة 9 ديسمبر 2022؛ ما يدفع الكثيرون للبحث حول موعد مباراة المغرب والبرتغال فى ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد أن تمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز على منتخب إسبانيا وخروجه من المنافسة.

موعد مباراة المغرب والبرتغال فى ربع نهائي كأس العالم 2022

نوضح لكم في هذا التقرير موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022  والتي تُقام السبت 10 ديسمبر الجاري على ملعب استاد الثمامة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت السعودية، والرابعة بتوقيت المغرب.
 

وتأتي هذه المباراة لمنتخب المغرب ضد البرتغال بعد أن أطاح بالمنتخب الإسباني في الدور ثمن النهائي وفوزه عليه بركلات الترجيح 3-0 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل السلبي.
 

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال 

تذاع مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي  كأس العالم قطر 2022 عبر قنوات بي إن سبورتس ومن خلال القنوات التالية قنوات beIN Sports HD 3 Max وbeIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD.

تردد قناة المغربية الأولى المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال فى ربع النهائي

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منتخبات ربع نهائي كأس العالم 2022 

قائمة المنتخبات الثمانية المتأهلين لربع نهائي كأس العالم 2022  كالتالي:

- البرازيل

- كرواتيا

- هولندا

- الأرجنتين

- إنجلترا

- فرنسا

- المغرب

- البرتغال
 

جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 
 

ومع انطلاق مباريات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 يوم الجمعة 8 ديسمبر الجاري يمكنكم مشاهدة المنتخبات المتأهلة في المواعيد التالية
 

تلعب البرازيل ضد كرواتيا، في الساعة الخامسة بتوقيت مصر وتلعب هولندا ضد الأرجنتين في الساعة التاسعة مساءً.
 

مباريات يوم السبت 10 ديسمبر 2022 

كما يمكنكم مشاهدة مباراة إنجلترا  وفرنسا في الساعة 9 مساءً ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022 يون السبت 10 ديسمبر الجاري.
 

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