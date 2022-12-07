شرفتوا العرب.. فنانو مصر يهنئون منتخب المغرب بالتأهل لربع النهائي

هنأ مجموعة من الفنانين والمطربين المصريين شعب المغرب ومنتخب أسود الأطلس بعدما أطاح بالماتدور الإسباني في مباراة دور الـ16 التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأسود بضربات الترجيح، متأهلاً إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يعدَّ هذا إنجاز عربي لم يسبق له مثيل منذُ بداية البطولة العالمية.

وهنأ المطرب محمد حماقي شعب المغرب على تأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم قطر 2022، متمنيًا لهم التوفيق في المباريات القادمة والفوز بالبطولة.

ونشر حماقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل والتدوينات القصيرة «تويتر»، صورة للمنتخب المغربي، وعلق عليها: «مبروك لأسود الأطلس الفوز والصعود لربع النهائي».

وأضاف: «أداء مشرف وفوز مستحق وإنجاز تاريخي للمغرب ولكل الوطن العربي.. بالتوفيق في الماتش الجاي.. ديما_مغرب #DimaMaghrib #كاس_العالم_2022».

قال عمرو دياب عبر حسابه الشخصي بـ«تويتر»: ألف مبروك لأسود الأطلسي التأهل المستحق، مع تمنياتي القلبية بالتوفيق في القادم».

وقدَّم المطرب الشاب أحمد جمال، خالص التهاني القلبية للمنتخب المغربي، مُشيدًا بأدائه البطولي في أرض الملعب، قائلاً: «مبروك يا أسود.. الأبطال صعدوا.. مبروك لكل الوطن العربي.. ومبروك لكل اهل المغرب منتخب مشرف للكرة العربية والافريقية و انجاز وطني كبير للمدير الفني المغربي، وتحية من القلب للبطل ( بونو ) حارس عملاق».

وهنأت الفنانة المصرية آمال ماهر، شعب المغرب والمنتخب المغربي على الفوز في مباراة الأمس، وذلك في تدوينه نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع «تويتر»، قائلة: «مبروك المغرب الله».

وقال المطرب الشاب محمد شاهين: «شرفتونا با أسوط الأطلس.. الأبطال لربع النهائي».

وعلَّق الفنان رامي جمال على فوز المنتخب المغربي، عبر حسابه الشخصي على بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «المستحيل ليس مغربيًا.. مبروك للعرب والمغرب».

كما هنأ الفنان رامي صبري المنتخب المغربي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «ألف مبروك منتخب المغرب المشرف».

واختتم حكيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «مبروك للمغرب التأهل لربع نهائي كأس العالم، وعقبال البطولة إن شاء الله.. شرفتونا يا رجالة والليلة عيد».

وتقام مباراة المغرب القادمة في الدور ربع النهائي بنهائيات كأس العالم، السبت الموافق 10 ديسمبر الجاري.

وقررت اللجنة المنظمة أن تنطلق مباراة المغرب أمام البرتغال القادمة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت السعودية، والرابعة بتوقيت المغرب