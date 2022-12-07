الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل سياسى: السعودية توقع اتفاقيات بـ110 مليارات ريال مع الصين

زيارة الرئيس الصيني
زيارة الرئيس الصيني

قال سعد الحامد، الكاتب والمحلل السياسي، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى السعودية، تأتي في ظل الظروف الراهنة  بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تحتم التعاون مع الصين لما لها من قوة اقتصادية كبيرة.

 السعودية تجمعها علاقات قوية وتاريخية مع الصين

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المملكة العربية السعودية تجمعها علاقات قوية وتاريخية مع الصين، مؤكدًا أنه من المقرر أن يتم توقيع 20 اتفاقية بين السعودية والصين بتكلفة تصل إلى 110 مليار ريال سعودي، كما سيتم توقيع و ثيقة الشراكة الاستراتيجية، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق.

أشار إلى أن الصين في توجهها وتقاربها مع الدول العربية تحاول أن تملأ الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة الأمريكية منذ تولى الرئيس جو بايدن سدة الحكم، مؤكدًا أن الصين تمثل فرصة كبيرة من الجانب السياسي وتتبنى مبادرات لإصلاح العلاقات بين دول الخليج وإيران، ولديها رؤية موحدة مع السعودية تجاه القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء الحرب والعودة للمبادرة العربية للسلام.

وتابع أن الولايات المتحدة في سياستها الأخيرة بعد بايدن رأينا تغيرًا كبيرًا وتساهلفي التعامل مع قضايا المنطقة، وأمريكا علاقاتنا معها موجودة في الجانب الأمني، أما الصين نحتاجها في الجانب الاقتصادي لأن المملكة السعودية تريد تنويع مصادر اقتصادها وألا تعتمد على البترول فقط.

الصين المحلل السياسى توقيع إتفاقية السعودية علاقات قوية الحرب الروسية الأوكرانية الولايات المتحدة

مواد متعلقة

بعد زيارة جين بينج .. باحث سياسي: الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية

رئيس الصين يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية الصينية

باحث سياسي من بكين يعلق على زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية

وزير السياحة وسفير الصين يناقشا آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة

خبير طاقة: السعودية تحتل المركز الأول فى توريد النفط إلى الصين

توقيع اتفاقيات بأكثر من 110 مليارات ريال على هامش القمة السعودية الصينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

النيابة تكشف تفاصيل التحقيقات مع سيد تونسى بتهمة الاستيلاء على 4 مليارات جنيه

«حياة كريمة» بالفيوم تنظم جلسة الحوار المجتمعي الخامسة بالمراكز والقرى

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 لدخول امتحانات الترم الأول

الابتكار الزراعي في ختام فعاليات دورة «فوود أفريكا»

غدًا.. وزيرة التخطيط تفتتح «مركز خدمات مصر» بأسوان

لجنة بالأمم المتحدة تناقش بيانات السلامة المرورية فى 3 دول عربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟