محلل سياسى: السعودية توقع اتفاقيات بـ110 مليارات ريال مع الصين

قال سعد الحامد، الكاتب والمحلل السياسي، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى السعودية، تأتي في ظل الظروف الراهنة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تحتم التعاون مع الصين لما لها من قوة اقتصادية كبيرة.

السعودية تجمعها علاقات قوية وتاريخية مع الصين

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المملكة العربية السعودية تجمعها علاقات قوية وتاريخية مع الصين، مؤكدًا أنه من المقرر أن يتم توقيع 20 اتفاقية بين السعودية والصين بتكلفة تصل إلى 110 مليار ريال سعودي، كما سيتم توقيع و ثيقة الشراكة الاستراتيجية، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق.

أشار إلى أن الصين في توجهها وتقاربها مع الدول العربية تحاول أن تملأ الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة الأمريكية منذ تولى الرئيس جو بايدن سدة الحكم، مؤكدًا أن الصين تمثل فرصة كبيرة من الجانب السياسي وتتبنى مبادرات لإصلاح العلاقات بين دول الخليج وإيران، ولديها رؤية موحدة مع السعودية تجاه القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء الحرب والعودة للمبادرة العربية للسلام.

وتابع أن الولايات المتحدة في سياستها الأخيرة بعد بايدن رأينا تغيرًا كبيرًا وتساهلفي التعامل مع قضايا المنطقة، وأمريكا علاقاتنا معها موجودة في الجانب الأمني، أما الصين نحتاجها في الجانب الاقتصادي لأن المملكة السعودية تريد تنويع مصادر اقتصادها وألا تعتمد على البترول فقط.