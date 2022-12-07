الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الأفريقي للتنمية» يوافق على قرض دعم الإصلاحات الحكومية

بنك التنمية الأفريقي
بنك التنمية الأفريقي

وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بمبلغ 179.66 مليون دولار لدعم الإصلاحات الحكومية لاستعادة الاستقرار المالي بعد الوباء والانتعاش الاقتصادي.

ومن المقرر أن تعتمد الأموال المخصصة للمرحلة الثانية من البرنامج على نجاحات المرحلة الأولى من خلال دعم تدابير السياسة المصممة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وزيادة تسهيل مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنمية الصناعية. 

كما يشمل ذلك التدابير المختلفة لتعزيز الإيرادات، وإنشاء هيئة تنظيمية للمشتريات العامة وتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وسيدفع البرنامج الزراعة والتحول الصناعي بقيادة القطاع الخاص وسيُحَقق ذلك من خلال الموافقة على سياسة وطنية بشأن التنمية الزراعية والتحول، وإنشاء هيئة تنظيمية لصناعة اللحوم وتحسين نظام تيسير الاستثمار.

ولتعزيز المرونة والإدماج الاجتماعيين، سيعمل البرنامج على تعزيز إطار السياسة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم، والتشجيع على اعتماد سياسة تدريب تقني ومهني ونشر سجل اجتماعي واحد.

وسيستفيد من البرنامج بشكل مباشر عدة وزارات ودوائر ووكالات حكومية. ومن أبرز هذه الجهات وزارة المالية، ووزارة المعادن والطاقة، ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة والصناعة، فضلاً عن دائرة الإيرادات والوكالات المكلفة بالإشراف على تنمية القطاع الخاص. 

وستستفيد الشركات، بما في ذلك الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم، لا سيما تلك العاملة في الزراعة والتصنيع. 

مجلس ادارة الإفريقي للتنمية قرض الإصلاحات الحكومية الاستقرار المالي الوباء الاقتصاد الانتعاش الاقتصادي الزراعة الذكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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