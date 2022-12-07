خريفي مائل للبرودة.. «الأرصاد» تعلن طقس أسبوع بدءا من الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال أسبوع، اعتبارًا من غدٍ الخميس، وحتى يوم الثلاثاء 13 ديسمبر من الأسبوع القادم، على كافة الأنحاء

وقالت الأرصاد، في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنَّ البلاد يسودها خلال هذه الفترة، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره، على أغلب الأنحاء.

وأوضحت وجود رياح جنوبية تؤثر على السواحل الغربية وترتفع معها درجة الحرارة قليلاً، كما تتكون معها الشوائب العالقة هناك في ساعات النهار، بينما تتكون السحب على شرق البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

وبالنسبة للطقس المتوقع غدًا، فيكون طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر ولطيف خلال ساعات النهار ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 22 درجة.

أما بالنسبة عن السواحل الغربية، فترتفع درجات الحرارة قليلا لتسجل 23 درجة تحت تأثير رياح جنوبية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، كما تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من و إلى القاهرة.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من يوم الخميس المقبل يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بين 2 و3 درجات.

وبشأن حالة الطقس خلال أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، تنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونصحت الهيئة المواطنين؛ باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.