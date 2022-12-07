الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الأسس الصحيحة لتربية الأبناء».. ندوة بمركز إعلام زفتى في الغربية

ندوة زفتي
ندوة زفتي

عقد مجمع إعلام زفتى بالغربية بالتعاون مع مجلس مدينة زفتى، ندوة إعلامية تحت عنوان "الأسس الصحيحة لتربية الأبناء"، تحدث فيها الشيخ عصام الدين طلبة، كبير أئمة بإدارة الأوقاف بزفتى بالمعاش، قائلاً إن الإسلام وضع أسسأ لتكوين الاسرة واهمها اختيار الزوجة والزوج من منظور دينى قال رسول الله "تنكح المرأة لأرب دينها ومالها وجمالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"، صدق الرسول الكريم.

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وأوضح طلبة أهمية مراعاة الحلال والحرام في جني المال فالرزق الحلال فيه بركة وخير لأهل البيت، فليس الرزق مالاً فقط، فالرزق هو الزوجة أو الزوج والأبناء الصالحين والسعادة والصحة والرضا والقناعة ونجاح الأولاد وطاعتهم وبرهم والبركة في الوقت.

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وأضاف، أنه لتربية الأبناء أسس من أهمها تنشأة الأبناء على حفظ القرآن والمحافظة على الصلاة، ويجب أن يكون الأم والأب قدوة حسنة للأبناء في كافة الأوقات، ويجب مراعاة الارتباط الأسري وتخصيص يوم في الأسبوع تجلس فيه الأسرة مع بعضها لخلق حوار وترابط بين أفرادها، كما ثم شرح أهمية الأسرة في الإسلام، إذ يقول رسول الله محمد النبي الكريم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".

وأضاف الشيخ عصام، أن من أهم أسباب مشاكل الاسرة والشباب وسوء التعامل والتفكك هي شبكات التواصل، فيجب متابعة الأبناء ومراقبتهم ومراقبة أجهزتهم وتحديد وقت وخاصة للأطفال الصغار للجلوس واستعمال هذه الشبكات، لأن لها تأثير كبير على شخصيتهم، من الممكن أن تعود عليهم بالضرر.

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الأسس الصحيحة لتربية الابناء ندوة بإعلام زفتى إدارة الأوقاف اختيار الزوج الحلال والحرام الرسول صلى الله عليه تربية الأبناء تكوين الأسرة تربت يداك

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