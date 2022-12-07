الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تايم» تختار فولوديمير زيلينسكي و«روح أوكرانيا» شخصية عام 2022

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

اختارت مجلة تايم الأمريكية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصية العام 2022 بعدما جسد مقاومة بلاده في وجه روسيا، موجهة تحية أيضا لـ"روح أوكرانيا".

وكتب رئيس تحرير المجلة إدوارد فيلسنتال "سواء كانت المعركة من أجل أوكرانيا تثير الأمل أو الخوف، فإن فولوديمير زيلينسكي حفّز العالم في شكل لم نشهده منذ عقود".

وأضافت المجلة التي مقرها في نيويورك أنه "لإثبات أن الشجاعة يمكن أن تكون معدية كالخوف، لحض الناس والدول على الاتحاد للدفاع عن الحرية ولتذكير العالم بهشاشة الديموقراطية - والسلام - فإن فولوديمير زيلينسكي وروح أوكرانيا هما شخصية العام 2022 بالنسبة لمجلة تايم".

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شخصية العام 2022

 

تفاصيل اختيار الرئيس الأوكراني شخصية 2022

وقال رئيس تحرير المجلة "في الأسابيع التي تلت بدء القصف الروسي في 24 فبراير، كان قراره بعدم الفرار من كييف إنما البقاء وحشد الدعم أمرا حاسما. من رسالته الأولى على إنستغرام التي بلغت مدتها 40 ثانية في 25 فبراير- والتي أظهرت أن حكومته والمجتمع المدني سالمان وفي مكانهما- وصولا الى الخطابات اليومية التي ألقاها من بعد أمام مؤسسات مثل البرلمانات والبنك الدولي وجوائز غرامي، كان رئيس أوكرانيا حاضرا في كل مكان".

وكان الملياردير إيلون ماسك رئيس شركتي سبايس اكس وتيسلا والذي اشترى تويتر منذ ذلك الحين، شخصية العام 2021 في مجلة تايم.

هايم زيلينسكي الرئيس الأوكراني الأداب أوكرانيا روح أوكرانيا

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