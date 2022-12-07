الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تنفي صلتها بتنظيم مواطني الرايخ الألماني

جريدة الدستور

نفت السفارة الروسية في برلين، الأربعاء، أي علاقة مع مجموعات "إرهابية" من اليمين المتطرف في ألمانيا بعد أن اعتقلت الشرطة الألمانية عددا من الأشخاص للاشتباه في أنهم خططوا لإطاحة الحكومة، وذلك في إشارة إلى جماعة “مواطني الرايخ الألماني”.
وقالت السفارة في بيان نقلته وكالات أنباء روسية "تلفت السفارة الروسية في ألمانيا إلى حقيقة أن المكاتب الدبلوماسية والقنصلية الروسية في ألمانيا لا تقيم اتصالات مع ممثلي جماعات إرهابية أو كيانات غير شرعية أخرى".
وأوقفت النيابة الألمانية مواطنا روسيا اشتبهت في أنه عمل على تسهيل محاولات للاتصال بين شخص كان سيصبح زعيم مجموعة ومسؤولين روس.
لكنها أشارت إلى عدم وجود "أي مؤشر" الى نجاح المحاولات.
ووصف الكرملين الأربعاء عمليات التوقيف بأنها "قضية ألمانية داخلية".
وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين "قالوا بأنفسهم إنه لا يمكن أن يكون هناك أي نقاش عن تدخل روسي من أي نوع".

تفاصيل القبض على مواطني الرايخ الألماني

وكشفت وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة شنت واحدة من أكبر العمليات الخاصة في البلاد ضد المتطرفين اليمينيين الذين خططوا للاعتداء على البوندستاج، وتابعت أنه تتم حاليًا أعمال التفتيش في أكثر من 130 منزلًا ومكتبًا ومبنى آخر.

وأوصحت صحيفة "شبيجل" أن القوات الألمانية الخاصة تعمل في آن واحد في 11 من أصل 16 ولاية فيدرالية ألمانية، حيث شنت واحدة من أكبر العمليات الخاصة في البلاد ضد المتطرفين اليمينيين الذين خططوا للاعتداء على البوندستاج، وذلك وفق قناة "العربية".

ووفقًا للصحيفة الألمانية، تتم حاليًا أعمال التفتيش في أكثر من 130 منزلًا ومكتبًا ومبنى آخر وينتمي المتطرفون لجماعة مواطني الرايخ الألماني، مضيفة أنه قد تم بأمر من النيابة العامة للبلاد اعتقال 25 رجلًا وامرأة كانوا إما أعضاء في منظمة إرهابية أو يدعمونها.

المانيا برلين السفارة الروسية اليمين المتطرف مواطني الرايخ الألماني الرايخ

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