الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ماذا يحدث في المدينة الأكثر تلوثًا حول العالم؟ «لاهور» الباكستانية تعاني (صور)

الأطفال وسط الضباب
الأطفال وسط الضباب الدخاني الملوث في لاهور - باكستان

فرض إقليم البنجاب الباكستاني حالة طوارئ بيئية، اليوم الأربعاء، بعدما تم تصنيف مدينة «لاهور» عاصمة الإقليم، الذى يعد ثاني أكبر الأقاليم في البلاد، على أنها المدينة الأكثر تلوثًا في العالم جراء مستويات سامة عالية من الضباب الدخاني.

وأفاد بيان صادر عن حكومة البنجاب بأن كل المدارس الحكومية والخاصة سوف تظل مغلقة لمدة 3 أيام أسبوعيًا، بدءًا من الجمعة المقبلة، جراء المستويات الخطرة من التلوث.

أطفال في �لاهور� المدينة الأكثر تلوثًا حول العالم

كارثة الضباب الدخاني

وكذلك، أصدرت هيئة إدارة الكوارث بالمقاطعة الباكستانية «PDMA» نص على إيجاز مواصلة العمل للموظفين من المنزل، على أن يظل ذلك الأمر ساريًا حتى 15 يناير 2023.

الضباب الدخاني في لاهور الباكستانية

من جانبه، قال برويز إلهي رئيس وزراء البنجاب، إنه تم فرض حالة طوارئ في المدينة، كما أوعز إلى السلطات بوضع خطة لمكافحة الوضع المتدهور.

وأضاف رئيس وزراء البنجاب أن الضباب الدخاني أمر كارثي، موجهًا بتنفيذ الفعال لخطة الحد من الضباب الدخاني.

�لاهور� صنفت أنها الأكثر تلوثًا حول العالم

حظر حرق «القش» ومناطق خالية من السيارات

وتابع إلهي: "تم فرض حظر على حرق مخلفات المحاصيل في جميع أنحاء المحافظة، وسيتم توفير آليات حديثة للمزارعين في محاولة لمنعهم من حرق القش بالطرق التقليدية"، محذرًا بأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لتلك التعليمات، أو يتم ضبطهم يحرقون مخلفات المحاصيل.

الدخان يظهر بكثافة في المدينة

في السياق ذاته، قالت هيئة التصنيع العسكري لدى الإقليم الباكستاني إنها ستزود المزارعين بآلات حصاد حديثة للتخلص من بقايا المحاصيل، بالإضافة إلى العمل على جعل كافة الأفران محسنة بيئيًا.

وبالإضافة لذلك، تدرس الحكومة التخلص التدريجى من المركبات القديمة وتخصيص مناطق خالية من السيارات في المدينة.

في سياق متصل، أغلقت وكالة حماية البيئة في باكستان المئات من الوحدات الصناعية التي تنفث الدخان وفرضت عليها غرامات.

الضباب الدخاني في المدينة الأكثر تلوثًا حول العالم

أكبر تلوث للهواء حول العالم

وقالت مؤسسة «آي كيو أير»، وهى هيئة بحوث بيئية عالمية، إن الجسيمات الملوثة للهواء في مدينة «لاهور» شرقى البلاد وصلت إلى 265 ميكروجرام في المتر المكعب الواحد من الهواء، مما يجعل المدينة تشهد أكبر تلوث لهوائها بين مدن العالم صباح اليوم، الأربعاء.  

الضباب الدخاني يخيم على لاهور

وتلقي السلطات الباكستانية باللائمة على الانبعاثات الصناعية والدخان المنبعث من قمائن الطوب والمركبات وحرق مخلفات المحاصيل والنفايات العامة في كونها وراء تلوث الهواء والضباب الدخاني في لاهور.

يشار إلى أن باكستان مسؤولة عن أقل من 1 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، ولكنها بين أكثر عشر دول تأثرا بالتغير المناخي.

باكستان التلوث لاهور المدينة الأكثر تلوثا الضباب الدخاني تغير المناخ تلوث الهواء

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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