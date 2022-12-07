الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس الوزراء: 85% نسبة التوافق حول وثيقة ملكية الدولة

المهندس مصطفى مدبولي
المهندس مصطفى مدبولي

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عندما أعلنت عن وثيقة ملكية الدولة، كان هناك توافق بنسبة 70% عليها، ولكن بعد طرحها للحوار المجمتعي تم التعديل عليها والأخذ بجميع الآراء، والآن هناك توافق بنسبة 85% على الوثيقة.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: أخذنا الغالبية العظمى من التحفظ على الوثيقة لتخرج بشكل نهائي، ولكي تحظى بأكبر نسبة توافق ممكنة».

وأكد رئيس الوزراء: أن هناك تحسنا ملحوظا في مناخ الاستثمار في مصر، ودفعنا خلال هذا العام بالعديد من القرارات والإصلاحات التي شجعت على الاسستثمار، ونجحنا في جذب استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار، لكننا نستهدف أكبر من هذا الرقم بكثير، ونسعى إلى مضاعفة هذا الرقم».

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وثيقة ملكية الدولة مؤتمر صحفي للحكومة

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