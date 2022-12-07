رئيس الوزراء: 85% نسبة التوافق حول وثيقة ملكية الدولة

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عندما أعلنت عن وثيقة ملكية الدولة، كان هناك توافق بنسبة 70% عليها، ولكن بعد طرحها للحوار المجمتعي تم التعديل عليها والأخذ بجميع الآراء، والآن هناك توافق بنسبة 85% على الوثيقة.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: أخذنا الغالبية العظمى من التحفظ على الوثيقة لتخرج بشكل نهائي، ولكي تحظى بأكبر نسبة توافق ممكنة».

وأكد رئيس الوزراء: أن هناك تحسنا ملحوظا في مناخ الاستثمار في مصر، ودفعنا خلال هذا العام بالعديد من القرارات والإصلاحات التي شجعت على الاسستثمار، ونجحنا في جذب استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار، لكننا نستهدف أكبر من هذا الرقم بكثير، ونسعى إلى مضاعفة هذا الرقم».