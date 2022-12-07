مجلس الوزراء يعيد التعامل على قطعة أرض لصالح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

وكان من بين تلك القرارات موافقة مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إعادة التعامل على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة النوادي بمساحة 20 فداناً بمدينة 6 أكتوبر، لصالح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتسوية الخلافات مع الجامعة، عبر اتفاق رضائي، يحقق مصلحة الدولة في هذا الشأن.