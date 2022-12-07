الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجلس الوزراء يعيد التعامل على قطعة أرض لصالح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة مصر
جامعة مصر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

وكان من بين تلك القرارات موافقة مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إعادة التعامل على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة النوادي بمساحة 20 فداناً بمدينة 6 أكتوبر، لصالح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتسوية الخلافات مع الجامعة، عبر اتفاق رضائي، يحقق مصلحة الدولة في هذا الشأن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

سوسن بدر تكشف تفاصيل «أم الدنيا» وتحتفل بالعام الجديد في «معكم منى الشاذلي»

أهالى كرداسة يشيّعون جثمان المحامى البندارى حمدى لمثواه الأخير

هيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية كخافض للحرارة

براءة عمرو أديب من تهمة سب وقذف محمد رمضان

رئيس الوزراء: متابعة يومية لجهود توفير السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية

الصور الأولى لـ أحمد السقا وريم مصطفى من مسرحية «سيدتي الجميلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟