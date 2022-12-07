الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية كخافض للحرارة

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

شددت هيئة الدواء المصرية على أنه من الضروري معرفة أن المضاد الحيوي لا يستخدم كخافض للحرارة، موضحة أن أكثر صور الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية هو اعتبارها أدوية خافضة للحرارة.

وأكدت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن استخدام المضادات الحيوية بذاك الشكل يكون له تأثير سيئ على الصحة بشكل عام، ويؤدي إلى تكون البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. ​

وأوضحت الهيئة أن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية هي التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب، واستخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب، واستخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب، واستخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية، واستخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا، تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى، واستخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية​.

​ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة الاطلاع على سياسة وبروتوكول ترشيد استخدام مضادات الميكروبات، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على تلك السياسات من خلال الضغط على الرابط التالي: https://bit.ly/3IofHKI​ 

هيئة الدواء المصرية مضادات حيوية مضادات الفيروسات خافض حرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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