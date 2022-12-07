الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سوسن بدر تكشف تفاصيل «أم الدنيا» وتحتفل بالعام الجديد فى «معكم منى الشاذلى»

برنامج معكم
برنامج معكم

تحل الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقتيِّ الخميس والجمعة من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة «cbc».

سوسن بدر

وتحكي سوسن بدر، تفاصيل وأسرارًا خاصة عن مسيرتها الفنية وعلاقتها بالزعيم عادل إمام والراحل سعيد صالح، كما تتحدث عن علاقتها بوالدتها الفنانة الراحلة آمال سالم، وكيف لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل شخصيتها الفنية.

سوسن بدر

وخلال اللقاء يفاجئ أبطال مسلسل "أبو العروسة" النجمة الكبيرة بالحضور إلى استديو "معكم" للاحتفال بها، ويشاركونها تفاصيل خاصة عن العلاقة التي جمعتهم بها فى كواليس العمل، وأبرز المواقف الطريفة وكيف كانت تعاملهم كأم وليس كنجمة.

برنامج معكم 

وفي أجواء تليق بنهاية العام، تخوض سوسن بدر مع أبنائها في "أبو العروسة" تحديات وألعابًا تليفزيونية في جو من البهجة والمرح.

برنامج معكم

وفى فقرة أخرى، يظهر بصحبة سوسن بدر، المخرج محمود رشاد، للحديث عن مشروع "أم الدنيا" الوثائقي الذي يكشف جوانب جديدة عن تاريخ مصر وعن حياة الفراعنة من خلال مواد ترفيهية تقدم المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. 

برنامج معكم

وتكشف سوسن بدر عن سر موافقتها على المشروع وشغفها الشخصي بتاريخ أجدادنا وأهمية معرفة الأجيال الجديدة بتراث مصر.

برنامج معكم
برنامج معكم
النجمة الكبيرة سوسن بدر سوسن بدر منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلي قناة cbc

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