الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل أزياء النجمات في حفل توزيع جوائز الموضة 2022 (صور)

حفل توزيع جوائز الموضة
حفل توزيع جوائز الموضة

جاء أكثر النجوم أناقة في العالم لحضور حفل توزيع جوائز الموضة لعام 2022، الذي أقيم في رويال ألبرت هول في لندن.

وحضر المؤتمر أسماء من عالم الترفيه بما في ذلك فلورنس بوج وإرينا شايك وتيلدا سوينتون وريتا أورا، حيث تم تكريم ألمع نجوم الموضة لهذا العام.


حصلت عارضة الأزياء الهولندية الفلسطينية بيلا حديد، على لقب عارضة الأزياء لهذا العام، رغم أنها لم تكن موجودة شخصياً لتسلم جائزتها.

قدم Pugh جائزة مصمم العام إلى Pierpaolo Piccioli من فالنتينو، بينما مُنحت مصففة الشعر البريطانية كاتي جراند جائزة Isabella Blow لمبدع الموضة.

الجوائز، التي نظمها مجلس الأزياء البريطاني احتفلت أيضًا بمرور 30 ​​عامًا على إطلاق Newgen وهي المبادرة التي تم إنشاؤها لمساعدة المصممين الصاعدين على عرض مجموعاتهم في أسبوع الموضة في لندن، حصل المصمم الراحل Lee Alexander McQueen على أول اختراق له في Newgen.

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افتتح الحفل بفيلم استعراضي، استضافته الممثلة كريستين كوين، ونجم الغوص توم دالي والكوميدي مونيا تشواوا، حيث تم عرض لحظات الموضة الرئيسية التي حددت هذا العام.

كان هناك أيضًا تكريم خاص للملكة إليزابيث الثانية، حيث عرضت عارضات الأزياء بما في ذلك ليلى موس، ابنة كيت موس الأساليب التي دافعت عنها الملكة الراحلة خلال فترة حكمها الذي استمر 70 عامًا.

وقدمت التكريم عارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل، حيث سارت العارضات على خشبة المسرح مرتديات الإطلالات التي صممها ألكسندر ماكوين، وبربري، وفيفيان ويستوود، وفيكتوريا بيكهام، وستيلا مكارتني.

ارتدت كامبل فستان كيب فضي مزين بالترتر من تصميم فالنتينو، بينما ارتدت بيو ثوب ساتان أحمر غامق من نفس المصمم.

شوهدت الممثلة ليلي جيمس في فستان رومانسي أبيض مكشكش من تصميم رودارتي، بينما ارتدت المغنية FKA  سترة منفوخة وحذاء جلدي.

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نجوم أزياء السجادة الحمراء حفل توزيع جوائز الموضة بيلا حديد فالنتينو

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