زاهى حواس يكشف تفاصيل تنظيم أول عرض أزياء عالمى تحت سفح الأهرامات

علق الدكتور زاهي حواس، على تنظيم أول عرض أزياء عالمي تحت سفح الأهرامات، مؤكدًا أن مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" أثبت للعالم بأن مصر آمنة على أعلى مستوى، ولهذا قام أحد كبار مصممي الأزياء العالميين بتنظيم حفل تحت سفح الأهرام.

وتابع "حواس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على فضائية "ten"، أن هناك عددًا كبيرًا من الطائرات الخاصة جاءت إلى مصر للمشاركة في حفل الأزياء الذي نظم اليوم الساعة السادسة مساءً، مشيرًا إلى أن الأهرامات الثلاثة تم إنارتهم بخبرة فرنسية على أعلى مستوى، معقبًا: "منظر الأهرامات بالإضاءة الفرنسية اليوم، لم أشاهده في حياتي".

وأضاف أن عرض الأزياء استمر 25 دقيقة، حيث حضر الحفل مئات من المهتمين بالأزياء حول العالم، وبعد ذلك تم إعداد حفل موسيقي على أعلى مستوى، متابعًا: "الدعاية اللي حصلت النهاردة لمصر، لو كنا دفعنا بلايين الدولارات لم تكن لتحدث بمثل هذه الصورة، الخير هيزيد بعد هذا الحفل خلال السنوات المقبلة".