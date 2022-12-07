الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

250 فرصة عمل بالكويت لأطباء وممرضين.. «القوى العاملة» تعلن التفاصيل

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، عن تلقي الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، طلب من مستشفيات الضمان الصحى التى تعمل فى نشاط الرعاية الصحية فى دولة الكويت تطلب فيه 50 طبيب و 200 ممرض من الجنسين للعمل لديها، وتحت كفالتها وفقاً لتشريعات العمل الكويتية، برواتب تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 دينار كويتي للأطباء ، و400 دينار كويتى للممرضين ، مع توفير بدل سكن وانتقال للعاملين .

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه سيتم البدء في تلقي الطلبات من يوم الأحد المقبل،11 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوعين، لافتة إلى أن الطلب تضمن توفير 50 فرصة عمل للأطباء المصريين فى التخصصات الآ تية: تخدير إستشارى وأخصائى ومسجل، وجراحة عامة إستشارى ومسجل ، وباطنة استشارى وأخصائى ومسجل، وأمراض النساء والتوليد أخصائى ومسجل، وطب الأطفال لستشارى ومسجل، وآشعة استشاري وأخصائي ومسجل، وأخصائي تخدير، ومختبر، فضلاً عن 200 ممرض من الجنسين مع توفير بدلات للسكن والانتقال للعاملين، وتذكرة سفر للوصول بالنسبة للممرضين، وتوفير تأمين صحى شامل مصاريف الإقامة.

كما حددت الوزارة الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة ممرض بأن يكون المرشح للعمل حاصل على بكالريوس تمريض،وعدد سنوات الخبرة لا تقل عن 3 سنوات، ويخضع لفترة اختبار 3 أشهر، مع إجادة اللغة الإنجليزية، على أن تكون مدة العقد سنتين.

وأشارت الوزارة فى البيان إلى أنه على الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف، التسجيل على منظومة التشغيل الخارجى بموقع وزارة القوى العاملة الرسمى من خلال الرابط التالي ابتداء من الأحد المقبل:
https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob أو من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه: 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، على ان تشمل الأوراق المطلوبة للمتقدمين:سيرة ذاتية ، وصورة من شهادة الخبرة، وصورة جواز السفر الملون إن وجد.

القوى العاملة مستشفيات الضمان الصحى الرعاية الصحية الكويت وظيفة ممرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: التعاون بين مصر والعراق والأردن نموذج للعمل العربى المشترك

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7-12-2022

وزير الرى: دلتا النيل من أكثر مناطق العالم التى تتأثر سلبًا بالتغيرات المناخية

ترميم 3 منازل وتجهيز عرائس.. تكليفات للجهات المعنية ضمن اللقاء الجماهيرى بأسوان

أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم الأربعاء

تقرير أمريكي: معرض رمسيس الكبير يدمج بين تكنولوجيا الحاضر وروعة الماضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات ..وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم في سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية