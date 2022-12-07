الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة «حقك تنظمي» تتخطى 33 ألف منتفعة في 3 أيام بالشرقية

حملة حقك تنظمى
حملة حقك تنظمى

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، والتي تُقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قدمت الخدمة الطبية لعدد ١١٠٥٥ منتفعة باليوم الثالث، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن منذ انطلاق فعاليات الحملة يوم الأحد الماضي، إلى ٣٣٤١٣ منتفعة بالمحافظة حتي الآن، وبلغ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٢٥٨٦١ سيدة، بالإضافة لتقديم خدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٤٢ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، يتم تقديم خدمة الأخصائي بها، وعدد ١٤ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تتكون من ١١٠ أطباء، و٣١٩ ممرضة، و٤٥٢ رائدة ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولي، في ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "القنايات، كفر صقر، أولاد صقر، بلبيس، أبو حماد، العاشر من رمضان، ديرب نجم، مشتول، منشأة أبو عمر، الصالحية الجديدة" وتستمر لمدة ٥ أيام من ٤ وحتي ٨ ديسمبر الجاري.

وقدَّم وكيل الوزارة، الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.

الحملة التنشيطية الخدمات الطبية الصحة الإنجابية العيادات الطبية المناطق العشوائية الوحدات الصحية

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