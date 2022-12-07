تقرير صينى: معرض فوود أفريكا من أهم المعارض الغذائية وأكبرها على مستوى القارة

نشرت وكالة شنينخوا الصينية، تقريرا مصورا عن استضافة مصر أكبر معرض تجاري دولي في أفريقيا متخصص في الصناعات الغذائية والزراعية يحضره أكثر من 700 عارض من أكثر من 30 دولة.

وقالت الوكالة يعتبر معرض فوود أفريكا من أهم المعارض الغذائية وأكبرها على مستوى القارة، واالذي يقام على أرض مصر بمشاركة أكثر من 250 شركة من كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.



نجح معرض فوود أفريكا التجاري الدولي للأغذية والمشروبات في أن يكون شبكة فعالة بين التجار والبائعين الدوليين مع نظرائهم من مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة الأفريقية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد خلال المعرض على أهمية التواجد في السوق بالمنتجات ذات الجودة العالية والسعر المناسب، مع ضرورة توجيه الدعوة من القائمين علي تنظيم المعرض للدول الأفريقية لزيارة أجنحة وأقسام المعرض المختلفة للتعريف بالمنتج المصري وزيادة الفرص التصديرية لما للمعارض من أهمية خاصة لأنها تمثل تجمع متميز وخاصة في مجال الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية مع أهمية تطوير كافة الكيانات والقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الوزير علي المصيلحي أن افتتاح الدورة السابعة للمعرض يشمل تواجد 3 قاعات كبيرة بها أكثر من 700 شركة وبمشاركة 32 دولة وهو ما يعكس أهمية الدعم والتعاون الحقيقي بين غرفة الصناعات الغذائية، ومجلس الحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

ومن جانبه أكد وزير التجارة والصناعة أن معرض فوود أفريكا يعد من أهم وأكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة الافريقية، مشيراً إلى أن إقامة هذه الفعاليات فى توقيت ومكان واحد بمشاركة أكثر من 700 شركة تمثل 32 دولة، وأكثر من 500 مشترى دولى من مختلف دول العالم، يعكس أهمية هذا المعرض والذي أصبح واحداً من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي.

وأشار سمير إلى أن المعرض يمثل تجمعاً كبيراً للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ومدخلات الانتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، كما يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق العالم ويسهم أيضا في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن إقامة المعرض للعام السابع على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية بالسوق الأفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد.