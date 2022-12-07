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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الأربعاء 7-12-2022 فى الدورى المصرى

الزمالك وطلائع الجيش
الزمالك وطلائع الجيش

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وهو ما تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية.

 

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدوري المصري والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة قوية أمام نظيره طلائع الجيش، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع الجيش على أرضية ملعب استاد الكلية الحربية، في إطار مواجهات الجولة السادسة من عمر المسابقة المحلية.

ويدخل الزمالك المباراة ومعه ثمانية نقاط يحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي طلائع الجيش في المرتبة الثالثة عشر برصيد 4 نقاط.

 

توقيت مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

وتُذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت" ويعلق عليها أمير محروس.

 

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في الدورى 

يسعى فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك لتحقيق الفوز على طلائع الجيش من أجل استعادة انتصارات الفارس الأبيض، ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بقوته الضاربة ضد طلائع الجيش، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كما يلي:

 

  • حراسة المرمى: محمد عواد
  • خط الدفاع: عمر جابر، محمد عبدالغنى، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثى
  • خط الوسط: إمام عاشور، محمد أشرف روقا، عمرو السيسي، نيمار
  • خط الهجوم: مصطفى شلبي، أحمد مصطفى زيزو

 

تشكيل طلائع الجيش المتوقع ضد الزمالك في الدورى العام

من المنتظر أن يلعب فريق طلائع الجيش في مباراته ضد الزمالك بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: عمر رضوان
  • خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، خالد سطوحى، محمد فتح الله
  • خط الوسط: أحمد متعب، عبدالرحمن شيكا، إسلام محارب، أحمد زولا، كريم طارق
  • خط الهجوم: أحمد سمير، خالد قمر
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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