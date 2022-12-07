الباز يكشف حقيقة فرح مفيد فوزى بوفاة الشيخ الشعراوى (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن البعض يردد أن الإعلامي الكبير الراحل مفيد فوزي فرح عندما سمع وفاة الشيخ الشعراوي.

وتحدى الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، من يردد هذا الإدعاء أن يخرج بفيديو لمفيد فوزي يقول فيه إنه فرح بوفاة الشعراوي، مؤكدًا أن كل هذه إدعاءات تقال على مفيد فوزي.

وأردف: "هؤلاء يصرون على ترويج كذبة، ويتجاهلون الفيديو الذي يقول فيه مفيد فوزي "اتعلمت من الشيخ الشعراوي، إني أقول الحمد لله، قال لي قول الحمد لله، فسألته ليه، قال بتذكر نعمة ربنا وتحمي إنها تدوم".

هل توفي الشعراوي وهو غاضب من مفيد فوزي؟

قال الباز، إن الشيخ الشعراوي لم يمت في 98 إلا بعد تصفية الخلاف بينه وبين مفيد فوزي، وأنه لا عداء ولا خلاف بينهما، ولو كان هناك خلاف فهو خلاف فكري وليس شخصي.

وختم: "الناس بيتقولوا وقاعدين يفبركوا، والإخوان حاولوا الوقيعة بينهما، وهم من عملوا ضجة على تصريحاته عن الشعراوي".