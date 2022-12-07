الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«كوز ذرة».. الباز يكشف سر الخلاف بين الشعراوى ومفيد فوزى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أجرى الإعلامي الكبير الراحل مفيد فوزي، حوارًا مع الشيخ الشعراوي، نشره على 3 حلقات، في مجلة صباح الخير، وأعجب الشيخ الشعراوي بالحوار، لكن الشعراوي غضب بعد الحوار من مفيد فوزي، بسبب مقال له.

وكشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال «لايف البساط أحمدي» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تفاصيل القصة كاملة وغضب الشعراوي من مفيد فوزي، وكذلك الموقف الذي أغضب مفيد فوزي من الشعراوي.

كوز ذرة سر غضب الشعراوي من مفيد فوزي

أوضح الدكتور الباز، أن مفيد فوزي عندما أجرى حوارًا مع الشيخ الشعراوي، الشيخ أهداه كوز ذرة، وقال له يا أستاذ مفيد كوز الذرة بدولار، وقام مفيد فوزي بكتابة مقال عنوانه كوز ذرة بدولار، وحكى أن الشعراوي أهداه كوز ذرة بدولار.

وأردف: «لما كتب المقال الشعراوي غضب منه جدًا، وأبلغ من حوله أن مفيد فوزي أخطأ خطأ كبيرًا، وكان يريد أن الناس ترى أنه يعيش حياة الزهد، لما مفيد فوزي يقول كوز ذرة بدولار يكون خدش لصورة الشيخ الشعراوي».\

ما سبب غضب مفيد فوزي من الشيخ الشعراوي؟

تلك كانت قصة غضب الشعراوي من الكاتب الراحل، أما عن سر غضب مفيد فوزي نفسه، فيعود لمسألة تتعلق بزوجته آمال العمدة التي كان لديها برنامج  صحبة وأنا معهم، وطلبت عمل حوار مع الشيخ الشعراوي، كلمت محمود جامع، وقالت إنها تريد عمل حوار معه، والشيخ الشعراوي سمح بالحوار، ولما أجرت آمال الحوار، وارتدت طرحة كنوع من اللياقة، وأهداها الشعراوي مصحفًا هدية، وحينها أخبره أحد الحضور أنها زوجة مفيد فوزي.

وأردف الدكتور الباز: «الشعراوي اتصل بمحمود جامع، قال له ياسي محمود هي مراة مفيد فوزي، أنا لا عايز أشوف آمال العمدة ولا مفيد فوزي، ومفيد فوزي لما عرف الموقف، أخذ على خاطره من الشيخ الشعراوي». 

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