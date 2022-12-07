الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الباز: الشيخ الشعراوى كان يرى أن الطب يؤخر لقاء الإنسان بربه

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الشيخ الشعراوي كان يعترض على نقل وزراعة الأعضاء البشرية؛ لأنه اعتبر أنها تؤخر لقاء الإنسان بربه.

 

وأضاف الدكتور الباز، خلال «لايف البساط أحمدي» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «مين يقدر يأخر إنسان عن لقاء ربه؟  كل إنسان له ساعة هيموت فيها، ومهما عملت متقدرش تمنعه، أما الطب دوره ليس تأخير الموت، الطب يحسن حياة الناس ويخفف معاناتهم وآلامهم أما إذا حان وقتهم رحلوا».

وأكد الدكتور الباز، أن الشيخ الشعراوي، كان دائمًا ضد العلم، ويرى أن العلم والتطور ضد الدين، وأنه كلما تقدم العلم بعد الإنسان عن ربه؛ لأن العلم يسهل حياة الناس، بينما عندما يعيش الإنسان في صعوبات يلجأ إلى الله بالدعاء لتحل مشاكله.

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