الباز: «الشيخ الشعراوى لم يؤمن بالعلم وكان واحدًا ممن عطلوا نقل الأعضاء»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي، لم يؤمن بالعلم ولا التطور ولا الحضارة، ويرى أن العلم ضد الدين.

وأشار الباز، خلال لايف «البساط أحمدي» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إلى أن الشيخ الشعراوي في حلقاته مع أحمد فراج، قال إنه كلما تقدم الإنسان علميًا، بعد عن الله، وعندما سأله المذيع عن السبب، رد الشعراوي: «زمان لما كان مفيش مطر ولا مياه، الناس كانوا بيصلوا صلاة الاستسقاء، العلم تقدم وصنع صهاريج المياه، المياه لما تقطع وتجف هتروح للصهاريج، وبعد ما تخلص هتلجأ لربنا، شفت لما العلم تقدم بعدك عن ربنا خطوة».

وأضاف: أن الشيخ الشعراوي كان واحدًا ممن عطلوا نقل الأعضاء، وقال إن غسيل الكلى يعطل لقاء الإنسان بربه، مردفًا: «الشيخ الشعراوي رأيه إنه متنقلوش كلى عشان يموت ويقابل ربنا، رغم أنه لا شيء يعطل لقاء الله، كل إنسان عمره محدد ومن تأتي ساعته سيرحل، أما غسيل الكلى يحسن حياة الناس، لا يؤخر موتهم».