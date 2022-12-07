الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«القومى للسينما» ينظم احتفالًا باليوم العالمى لذوى الهمم (صور)

إحتفال المركز القومي
إحتفال المركز القومي للسينما

شارك المركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، الأطفال ذوي الهمم احتفالاتهم باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقاهرة، برئاسة دكتور عز الرجال فاروق، وهى الاحتفالية التي أدارتها الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية؛ التابع للمركز القومي للسينما.

وشاركت المونتيرة منار حسني ذوي الهمم احتفالاتهم بقضاء يوم مع الأطفال بسينما الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة دكتور هاني أبو الحسن، وتضمنت  الفعاليات العديد من الفقرات الفنية.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏


بدأت الاحتفالية باستقبال الأطفال الموهوبين من ذوي الهمم  وعمل ممر شرفي للأطفال على أنغام الموسيقى، ثم قامت المونتيرة منار حسني بإلقاء كلمة لذوي الهمم، تلي ذلك تكريم القمص إبرام عبد السيد راعي كنيسة مارجرجس بروض الفرج، وذلك لأنشطته الكبيرة الداعمة لذوي القدرات الخاصة، كما تسلمت بدورها منار حسني درع التميز من إدارة الموهوبين والتعلم الذكي.

وأشادت منار حسني بالأطفال الموهبين في المجالات الفنية المختلفة من التمثيل والغناء، وخلال اللقاء تم عرض برومو قصير تضمن الأنشطة التي قام بها ذوو الهمم بالثقافة السينمائية خلال العام الماضي، من إعداد ومونتاج طارق نظير، وكذلك تم عرض الفيلم الروائي القصير "أوني" إخراح سالي أبو باشا.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏


وتسلم الأطفال المميزون من ذوي الهمم ميداليات وشهادات تقدير لجهودهم بأنشطة القومي للسينما، واختتم الحفل بعرض التنورة للطفل يوسف من إدارة غرب القاهرة التعليمية، وقد أعرب المشاركون بالفعالية عن سعادتهم الغامرة لمشاركة منار حسني للأطفال التي احتفت بهم واستمعت إلى مواهبهم.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار “47/3” الاحتفال العالمي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يجري الاحتفال به بتاريخ 3 ديسمبر من كل عام في جميع أنحاء العالم. 

ويحشد اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الدعم بشأن قضايا حرجة في مجال إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الوعي بشأن قضايا الإعاقة، واسترعاء الانتباه إلى فوائد إقامة مجتمع شامل ومتاح للجميع. 

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يقفون‏، و‏حجاب‏‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

وهناك دعوة موجهة إلى هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص من أجل تقديم الدعم لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بغية تنظيم فعاليات وأنشطة بهذا الشأن.

المونتيرة منار حسني احتفالاتهم باليوم العالمي المركز القومي للسينما الأطفال من ذوي الهمم د هاني ابو الحسن

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