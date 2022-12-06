الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الحنفي لـ المحلة والأهلي والغندور للزمالك وطلائع الجيش.. أسماء حكام مباريات الغد بالدوري

مباريات الدوري المصري
مباريات الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الغد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز موسم 2022-2023.

 

وتستكمل غد، منافسات الجولة ذاتها، بإقامة أربعة مواجهات في غاية القوة والإثارة والندية، سواء في القمة أو القاع.

 

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والمقاولون العرب 

البداية في تمام الثانية و45 دقيقة عصرا، على ملعب الدفاع الجوي، بمواجهة تجمع بين بيراميدز والمقاولون العرب، ويقودها تحكيميا طاقم مكون من محمد سلامة حكما للساحة، ويعاونه ماجد المليجي حكم مساعد أول، وطارق مصطفى حكم مساعد ثان، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا، ومحمد عادل حكم فيديو وشريف محمد حكم مساعد فيديو. 

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

طاقم تحكيم مباراة فاركو والداخلية 

وفي نفس التوقيت على ستاد الإسكندرية، يستضيف فاركو نظيره الداخلية، ويقودها تحكيميا طاقم مكون من محمد عباس حكما للساحة، ويعاونه مصطفى حسن حكم مساعد أول، وإسلام أبو العطا حكم مساعد ثان، وعمرو عايد حكما رابعا، وهشام القاضي حكم فيديو وأحمد توفيق طلب حكم مساعد فيديو.

 

طاقم تحكيم مباراة فاركو والداخلية 

طاقم تحكيم قمة غزل المحلة والأهلي بالدوري الممتاز

أما في تمام الخامسة مساء، يدخل غزل المحلة في مواجهة قوية أمام الأهلي، على ملعبه، ويقودها تحكيميا محمد الحنفي حكما للساحة، ويعاونه سامي هلهل حكم مساعد أول، وأحمد رشدي حكم مساعد ثان، وهشام الفلال حكما رابعا، ومحمود بسيوني حكم فيديو وخالد حسين حكم مساعد فيديو.

طاقم تحكيم مباراة غزل المحلة والأهلي 

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

بينما سيكون الختام مع الزمالك وطلائع الجيش، على ستاد الكلية الحربية، في تمام السابعة مساء، ويقودها تحكيميا الدولي أحمد الغندور، ويعاونه أسامة السيد حكم مساعد أول، وهشام طلب حكم مساعد ثان، ومحمد العتباني حكما رابعا، وطارق مجدي حكم فيديو وهاني العراقي حكم مساعد فيديو.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

ويذكر أن منافسات الأسبوع السادس للدوري قد انطلقت عصر اليوم، الثلاثاء، بمواجهة يتيمة جمعت بين المصري البورسعيدي والبنك الأهلي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في الظهور الرسمي الأول لكلا المديرين الفنيين.

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