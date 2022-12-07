أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء 7-12-2022

تتغير أسعار الدواجن بصورة مستمرة ما يجعل الكثيرون يبحثون عن سعرها لمعرفة آخر التطورات التي وصلت إليها أسعارها، خاصة مع استمرار التزايد الملحوظ في السعر وما يترتب عليه من ارتفاعات أخرى.

أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 7-12-2022

في هذا التقرير نوضح لكم أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 7-12-2022 وفقا لمعاملات بورصة الدواجن والمتداولة في الأسواق المصرية.

سعر الفراخ البيضاء 39 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو 57 جنيهًا.

سعر أمهات بيضاء 28 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

كتكوت أبيض 2 جنيه.

كتكوت ساسو 3 جنيهات.

كتكوت بلدي 3.20 جنيه.

كتكوت هجين 3 جنيهات.

كتكوت فيومي 3 جنيهات.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 7-12-2022

سعر كرتونة البيض البلدى اليوم للمستهلك 82 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 80 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 79 جنيها.



أسعار البط اليوم في مصر

بط بغال جرموه عمر يوم 14.50 جنيه.

بط مسكوفي عمر يوم 15 جنيهًا.

بط فرنساوي عمر يوم 6.80 جنيه.

بط فرنساوي بيور عمر يوم 13 جنيهًا.

بط مولار مستورد عمر يوم 17 جنيهًا

بط مولار مستورد عمر 15 يومًا 29 جنيهًا.

أسعار لحوم البط اليوم

لحم بط بلدي كيلو 48 جنيهًا.

لحم بط مولار كيلو 29 جنيهًا.

لحم بط فرنساوي كيلو 28 جنيهًا.

لحم بط مسكوفي كيلو 45 جنيهًا.



أسعار الرومي اليوم في مصر

رومي أبيض عمر يوم 50 جنيهًا.

رومي أبيض جديد شهر / كيلو 100 جنيه.

رومي برونزي شهر 300 جرام 24 جنيهًا.

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيهًا.

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيهًا.



أسعار الحمام اليوم في مصر

الحمام العبسي 150 جنيهًا

الحمام الأسترالي 575 جنيهًا.

حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه.

حمام جمعية 275 جنيهًا.

زغاليل روماني 125 جنيهًا.

حمام روماني أصفر 350 جنيهًا.

حمام روماني 500 جنيه.

الفرنساوي اللاحم 350 جنيهًا.

زغليل زاجل 625 جنيهًا.

الحمام الهزاز 250 جنيهًا.

حمام الشقلباظ 250 جنيهًا.

حمام الكنج 500 جنيه.

الحمام العنبري 250 جنيهًا.

الزغاليل البلدي 40 جنيهًا.

يمام إمري 100 جنيه.

الحمام الكشكي 225 جنيهًا.

