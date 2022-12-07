سعر الدولار فى مصر.. وبعض أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 7-12-2022
مازال يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعات قليلة في عدة قروش بعد تخطيه حاجز الـ24 جنيه مصري منذ أسابيع مضت ما دفع الكثيرون للبحث عن سعر الدولار بشكل يومي لمعرفة أخر ما وصل إليه أمام الجنيه المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 7-12-2022
في هذ التقرير نوضح لكم سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك المصرية وفي البنك المركزي المصري وكذلك أسعار العملات الأجنبية المختلفة.
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 7-12-2022
سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم
24.53 جنيه للشراء
24.60 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 7-12-2022
24.54 جنيه للشراء.
24.59 جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر اليوم الأربعاء 7-12-2022
24.54 جنيه للشراء.
24.59 جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 7-12-2022
24.59 جنيه للشراء
24.64 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
24.58 جنيه للشراء.
24.64 جنيه للبيع
قرارات البنك المركزي المؤثرة على سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري
وكان قد جاء قرار البنك المركزي المصري بدء تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 2%، وكذلك البدء في الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد.
وزيادة معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 في المئة و14.25 في المئة على التوالي.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-12-2022
نوفر لكم خدمة معرفة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء وفق معاملات البنك المركزي المصري وهي كالتالي
سعر الريال السعودي
6.533 جنيه للشراء
6.5552 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم
80.0658 جنيه للشراء
80.3392 جنيه للبيع
سعر اليورو اليوم في مصر
25.859 جنيه للشراء
25.9419 جنيه للبيع
سعر اليوان الصيني
3.5128 جنيه للشراء
3.5258 جنيه للبيع