الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خناقة لقاحات كورونا.. سباق موديرنا وبيونتك وفايزر على حقوق براءة الاختراع

لقاح فايزر
لقاح فايزر

تتصاعد حدة الخلاف بين الشركات المنتجة للقاحات كورونا، حول حقوق براءات الاختراع، ليتسابق كل من فايزر وبيونتك وموديرنا على إثبات أحقية اللقاح.

واليوم رفعت فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك دعوى مضادة على موديرنا، في محكمة بوسطن الاتحادية بسبب براءات اختراع متعلقة بلقاحيهما المتنافسين لكوفيد-19.

وكانت موديرنا رفعت دعوى قضائية على فايزر في أغسطس، متهمة إياها بانتهاك حقوقها في ثلاث براءات اختراع تتعلق بالابتكارات التي قالت موديرنا إنها توصلت إليها قبل جائحة كوفيد-19.

كما رفعت موديرنا دعوى قضائية ذات صلة على فايزر وبيونتك بألمانيا. وتنخرط الشركات الثلاث أيضًا في نزاعات على براءات اختراع بالولايات المتحدة مع شركات أخرى بشأن اللقاحات. ولم ترد الشركات بعد على طلبات للتعليق.

لقاح فايزر يحقق 26.4 مليار دولار

حقق لقاح فايزر أكثر من 26.4 مليار دولار للشركة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بينما باعت موديرنا، ومقرها ماساتشوستس، أكثر من 13.5 مليار دولار من لقاحها في الفترة نفسها، وفقًا لإفصاحات أودعتها الشركتان لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

دراسة: لقاح موديرنا أخطر بـ3 مرات على القلب من فايزر

كانت ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، أن دراسة منشورة في دورية الجامعة الأمريكية لأمراض القلب تضمنت متابعة نحو 3 ملايين شخص مقيمين بكندا؛ بعد تلقيهم الجرعات الثانية من لقاحي موديرنا وفايزر لمعرفة التأثير.

ورصدت النتائج، أنه على مدار 9 أشهر أصيب 51 من متناولي موديرنا بالتهابات عضلة القلب مقابل 42 من متناولي لقاح فايزر.

وأوضحت الدراسة، أن تلك النتيجة تعني ارتفاع احتمال الإصابة بالتهاب القلب 3 مرات لدى تناول موديرنا مقارنة بفايزر.

كما أوضحت الدراسة، أن الالتهابات الخارجية تزداد نسبتها لدى متناولي فايزر، إلا أن النسبة الأكبر من الالتهابات تصيب متناولي موديرنا.

وتشير الدراسة، إلى أنه من الضروري تناول اللقاح، إذ إن التهابات القلب تقع بالقدر الأكبر والأخطر جراء الإصابة بعدوى كورونا وليس بتناول اللقاحات المضادة له.

كورونا براءات الاختراع فايزر موديرنا أحقية اللقاح بيونتك محكمة بوسطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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