«المصرى للتأمين» يفوز بعضوية لجنة البضائع بالاتحاد الدولى البحرى

أعلن الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI، عن أسماء الفائزين بعضوية اللجان الفنية التابعة للاتحاد الدولى للتأمين البحرى؛ حيث حصلت علا حسين (مدير أول البحرى بشركة أليانز مصر) على بعضوية لجنة البضائع ممثلًا عن السوق المصرية خلفا لحسنى مشرف (مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة الدلتا للتأمين)، الذى استمر فى عضوية اللجنة لأكثر من مدة.



وتتمتع علا حسين بخبرة تزيد علي عشرين عامًا في مجال التأمين البحري بشركتي AIG واليانز للتأمين، كما أنها عضو باللجنة العامة للتأمين البحري بالاتحاد المصري للتأمين لدورتين متتاليتين.

يذكر أن مصر تتمتع باستمرار عضوية لجنتين أخرتين من لجان الاتحاد الدولى وهما:

لجنة منع الخسائر بعضوية محمد حسن (العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين) ولجنة التشريعات والمسئوليات بعضوية نظمى حسين (الرئيس التنفيذى لقطاع الأخطار الخاصة بشركة مصر للتأمين).



وكان قد جدد الاتحاد المصري للتأمين التزامه بالمساهمة بشكل فعال في تحول سوق التأمين المصري وكذلك المجتمع والاقتصاد المصري نحو مسار خال من الكربون من أجل تحقيق النمو لجميع الأطراف.

جاء ذلك وفقاً لبيان أصدره الاتحاد باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بمناسبة استضافة مصر لقمة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، والتي تنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 – 18 نوفمبر الجاري.



ودعا الاتحاد في البيان جميع أعضائه من شركات التأمين إلى تفعيل الدور المهم الذي يلعبه التأمين لتحقيق العدالة والصمود المناخي للأجيال القادمة، وضمان قدرة القطاع على مواجهة مخاطر المناخ وتجنب خسائرها.



وأوضح أنه للقيام بذلك، سيواصل الاتحاد جهوده من أجل تعزيز إمكانية الوصول إلى الشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر في إطار العدالة المناخية، بجانب تقديم نماذج ومنتجات للتأمين المستدام للشركات الأعضاء لاعتمادها والعمل بها، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لإنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية للتخفيف من مخاطر المناخ.