الذهب ينخفض 200 جنيه.. و«التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين

قال الدكتور ناجي فرج مساعد وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب بدأت تنخفض بعد ارتفاع عيار 21 لـ1850 جنيهًا، انخفض لـ1650 جنيهًا، أي أنه انخفض بقيمة 200 جنيه، تقريبًا، مشيرًا إلى أن الأسعار في طريقها لهدوء أكثر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سبق أن نصح المشاهدين أن يتريثوا في شراء الذهب، فالذهب مخزن قيمة، لكن الأسعار الحالية مرتفعة زيادة، والسبب في ارتفاعها هو الطلب المتزايد على الذهب كمخزن قيمة.

وأكد أن السعر الحالي لا يتناسب مع البورصات العالمية ولا مع سعر الجنيه المصري، لذا من يُرد شراء الذهب فليتريث قليلًا، مؤكدًا أن الاستعجال ليس جيدًا، وأن الأسعار في طريقها للعودة للوضع الطبيعي خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح أنه لا يوجد حد أقصى للشراء، ولا يمكن فرض حد أقصى على أي شخص يرغب في الشراء.