الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عمال الإسعاف فى بريطانيا يعلنون عن إضراب بسبب الأجور

عمال الإسعاف فى بريطانيا
عمال الإسعاف فى بريطانيا

تتعرض الخدمة الصحية في المملكة المتحدة لتوترات أكبر بعد إعلان عمال الإسعاف عن عزمهم تنظيم إضرابات قبل عيد الميلاد (الكريسماس) وبعده.


وتستعد هيئة الصحة الوطنية بالفعل ليومين من الإضرابات التاريخية لطواقم التمريض في 15 و20 ديسمبر. 

وذكرت نقابات عمالية، اليوم الثلاثاء، أن عمال الإسعاف سينفذون إضرابا في 21 و28 ديسمبر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
 
وتنسق اتحادات "جي إم بي" و"يونايت" و"يونيسون" العمالية أكبر إضراب لطواقم الإسعاف منذ 30 عاما، في معظم مناطق إنجلترا وويلز.
 
وذكر اتحاد "يونيسون" أن 10 آلاف من أعضائه سينظمون إضرابا بسبب الرواتب وظروف العمل، ولن تتأثر شرقي إنجلترا بالإضراب.
 
وقالت شارون جراهام الأمينة العامة لاتحاد "يونايت": "تأكدوا أننا الآن في معركة حياتنا من أجل هيئة الصحة الوطنية ذاتها".

المملكة المتحدة الإسعاف الكريسماس الصحة الوطنية الاضرابات التاريخية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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