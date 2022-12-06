الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

جامعة المنوفية تمنح 28 طالبًا وطالبة درجة الدكتوراه

نائب رئيس جامعة المنوفية
نائب رئيس جامعة المنوفية

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث الاجتماعات الشهرية للجان المكتبة المركزية ولجنة المكتبات الجامعية ومجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور أحمـد فـرج القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعضوية وكلاء الدراسات العليا والبحوث بكليات ومعاهد الجامعة وأعضاء اللجان.

واستهل القاصد الجلسات بعرض الموضوعات المدرجة في جداول الأعمال ومتابعة تنفيذ القرارات والموضوعات المطروحة والمصادقة على محضر اجتماع الجلسات  السابقة والإحاطة بمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلي أن لجنة الدراسات العليا ناقشت  مد مدة الدراسة لبعض الطلاب المسجلين لدرجتي (الماجستير والدكتوراه) الي جانب  دراسة الحالات المتعثرة من الطلاب المسجلين لدرجه الماجستير بكليات (الآداب - الاقتصاد المنزلى - الطب -الحاسبات والمعلومات- الحقوق) للوقوف على أسباب تعثرهم ومساعداتهم على استكمال رسائلهم العلمية، كما أحيط المجلس علما بالتقارير السنوية ونصف السنوية ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي (الماجستير و الدكتوراه).


أعلن القاصد أن مجلس الجامعة وافق في جلسة شهر نوفمبر على منح الدرجات العلمية (ماجستير – دكتوراه) في التخصصات العلمية المختلفة منها منح 28 طالبًا وطالبة درجة الدكتوراه، و60 طالب وطالبة درجة الماجستير بكليات العلوم ومعهد الكبد القومي والطب والآداب والحقوق و الهندسة الإلكترونية والتربية والتجارة والزراعة والاقتصاد المنزلي والتمريض وحاسبات ومعلومات، كما تقرر منح طالب وافد درجه الدكتوراه في تخصص الكيمياء الحيوية.

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