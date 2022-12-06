الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة مدير مدرسة و3 معلمين فى طنطا للتحقيق

تعليم الغربية
تعليم الغربية

قرر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إحالة مدير مدرسة و3 معلمين بطنطا، إلى التحقيق بالشئون القانونية، بإدارة شرق طنطا التعليمية، بسبب إهمال ومخالفات.

أضاف وكيل الوزارة تنفيذ قافلة كبرى بعدد من قرى مركز المحلة، ضمت العديد من التخصصات، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان لأهالي القرية والعزب المجاورة.

جاء ذلك على خلفية جولة ميدانية لوكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لمدرسة الشهيد السيد السعيد النجار الابتدائية المشتركة، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وذلك خلال الفسحة المدرسية، للوقوف على مدى انضباط العملية التعليمية والإدارية داخل المدرسة. 

وخلال الزيارة، تبين وجود عدد من المخالفات داخل المدرسة، كان على إثرها قيام وكيل الوزارة بإحالة مدير المدرسة وثلاثة من المعلمين والوحدة المنتجة إلى الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بشرق طنطا، حيث تبين وجود مواد غذائية غير مصرح بها داخل المقصف المدرسي، مخالفة بذلك تعليمات الوزارة في هذا الشأن.

وشدد حسن على ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل الفصول والفناء ودورات المياه، وتحقيق الانضباط، ومتابعة الإشراف داخل المدرسة لجميع التلاميذ بالفناء والأدوار ودورات المياه، والتأكد من انصراف جميع التلاميذ، بعد انتهاء اليوم الدراسي، وخلو الفصول والقاعات ودورات المياه من أي تلميذ.

كما قام وكيل تعليم الغربية بمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة فاملي سكول، التابعة للإدارة التعليمية بشرق طنطا، وذلك للتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدرسة، بحضور رضا نجيب، مدير المدرسة، حيث تفقد عدداً من فصول المدرسة، واطمأن على توافر وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، ونظافة دورات المياه، وتأمين الألعاب برياض أطفال المدرسة.

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