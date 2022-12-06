الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جنايات بورسعيد تقضي ببراءة المجني عليها إيمان أبو السعود

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وجّه المستشار أحمد مندور عبد الله، رئيس محكمة جنايات بورسعيد كلمات نارية للمتهم بقتل شقيقته ذبحًا ببورسعيد، وذلك قبل أن تقضي المحكمة بالحكم النهائي في القضية.

وقضت محكمة الجنايات في بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور، الثلاثاء، ببراءة المجني عليها من الاتهامات التي حاول شقيقها إلصاقها بها للهروب من جريمته، وحدثه قائلًا: ارتكبت من الموبقات اثنين، قاصدًا القتل ذبحًا والخوض في عرضها.

ووجه القاضي كلمات نارية للمتهم الماثل داخل قفص الاتهام، أراد من خلالها أن يتحدث عن الأخوة ومعناها قال خلالها إن الأخوة ظهر وسند وليس وحشية وقتل، وقال وكأنه يتحدث بلسان حال الضحية إيمان أبو السعود: قتلتني يا أخي وأنت سندي وعزوتي، قتلتني يا أخي وقد يتمت صغيرتي، قتلتني يا أخي وإلي الجنة منزلي، قتلتني وأنت صون عرضي وملازي، قتلتين مرتين بنحري مرة وبافترائك عليّ وعلى عرضي وحرماتي.

وقال المستشار للمتهم بقتل شقيقته، أنت ارتكبت من الموبقات أثنين، قتلت نفسا بغير نفس، ووعد الله الذي يفعل ذلك بأن يلقي عذابه، ورميت محصنة بالباطل، ولم تكن أي محصنة فهي أختك، الآن ينزل عليك عقاب الأرض.

وحكمت محكمة جنايات بورسعيد، بالإعدام شنقًا علي جمال أبو السعود قاتل شقيقته ذبحًا، وذلك برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين شريف فتحي وتامر رضا، وسكرتارية اسماعيل عوكل، اليوم الثلاثاء.

الاتهامات الاتهام المستشا المجني عليه حكمة الجنايات حكمة جنايات بورسعيد

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