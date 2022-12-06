المؤبد لشابين خطفا فتاة وتعديا عليها فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة شابين بالسجن المؤبد؛ لخطفهما فتاة عمرها 20 عاما والتعدى عليها داخل الأراضى الزراعية بنطاق مركز الإبراهيمية.



صدر القرار برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين بهاء عطية، ومحمود منصور، وأيمن حمدان، وأمانة سر تامر عبد العظيم.



تعود أحداث القضية رقم 4065 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الإبراهيمية، عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية، "السيد. أ" و"محمد. ج"، لمحكمة الجنايات .

ووجهت النيابة العامة لهما اتهام بأن خطفا بالإكراه المجنى عليها "ن" أن استدرجاها بأحد الطرق العامة داخل دراجة نارية "توك توك" وأشهرا فى وجهها سلاحا أبيض مطواة، واصطحابها إلى مكان بعيد عن أعين الناس "الأراضى الزراعية" وقاما بالتعدى عليها، كرها عنها.



وتوصلت تحريات رئيس مباحث الإبراهيمية، إلى صحة الواقعة، وتم تحديد هوية المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة وقدمتها النيابة للمحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.