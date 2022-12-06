رفع 65 طن قمامة ومخلفات بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بمتابعة أعمال النظافة العامة، حيث تم رفع ٤٠ طن قمامة و٢٥ طن مخلفات ومواد صلبة من المدينة والقرى التابعة لها.

وفي سياق آخر، تم ردم وتسوية وتمهيد طريق الكيلانية حتى عزبة أبوراضي بطول ٥٠٠ متر، وذلك بقرية المحسمة القديمة.

يأتي هذا بناء على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بشأن المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة رفع كفاءتها.

وفي سياق متصل، شهد طريق ٣٦ الحربي بمحافظة الإسماعيلية، تصادم ثلاث سيارات، أسفر عن إصابة ٤ أشخاص بإصابات متنوعة، تم نقلهم على إثرها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.