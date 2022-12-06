«الشباب والرياضة» تطلق المرحلة الثالثة من برنامج ريحانة

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء المرحلة الثالثة، من فعاليات البرنامج التدريبي القيادي للفتيات "ريحانة"، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وتعلن وزارة الشباب والرياضة عن استمارة فتح باب التسجيل فى المرحلة الثالثة من البرنامج والذى يلقى إقبالًا كبيرًا من قبل الفتيات للمشاركة به فى ضوء الحرص على تطوير مهاراتهن وقدراتهن.

تتبلور فكرة برنامج "ريحانة" في صقل مهارات الفتيات بالشكل الذي، يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.



كما يستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلًا عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.