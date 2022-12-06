الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تواصل حصد المكاسب بالختام.. و«السوقى» يربح 17.3 مليار جنيه

البورصة
البورصة

واصلت مؤشرات البورصة صعودها الواضح للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد العرب والمصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، اليوم الثلاثاء، نحو 17.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 931.3 مليار جنيه، مقابل 914 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الإثنين.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" أداءه الإيجابي، ليغلق مرتفعًا بنسبة بلغت 1.19%، بما يعادل 170.52 نقطة، ليغلق تعاملات اليوم عند مستوى 14498.29 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 53. 0%، بما يعادل 14 نقطة، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 2667.68 نقطة.

وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى قفز بنسبة بلغت 86. 0%، ليختتم تعاملات اليوم عند مستوى 3931.56 نقطة، وسط ارتفاع كبير في قيم وأحجام التعاملات التي اقتربت من مستوى 2.7 مليار جنيه على الأسهم فقط، مسجلة مستوى 2.66 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 936.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 82.8 ألف صفقة شراء وبيع.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 17 3 مليار جنيه واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 ادؤه الإيجابي صعد المؤشر الثانوي اى جى اكس 70 متساوي الاوزان إمتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا اى جى اكس 100 متساوي الاوزان

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وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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