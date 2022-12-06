تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارًا على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا على كل الأنحاء.



تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية كما يلى:



- الثلاثاء 6 ديسمبر:



شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.



أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة بنسبة حدوث 20٪ على فترات متقطعة.



نشاط رياح أحيانًا على بعض المناطق فى جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



- الأربعاء 7 ديسمبر:



شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.



نشاط رياح أحيانًا على بعض المناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.



- من الخميس 8 ديسمبر إلى الأحد 11 ديسمبر:



اعتبارًا من الخميس ارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.



شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مائلة للبرودة فى الصباح الباكر لطيفة نهارًا على شمال البلاد حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما تظهر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيفًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، وأمطارًا خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة بنسبة حدوث 30%.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.