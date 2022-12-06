الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إجازة استخدام لقاح «كوميرانتى» المضاد لفيروس كورونا للأطفال ببريطانيا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أجازت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية استخدام لقاح "كوميرانتي" المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، من إنتاج «فايزر- بايونتك» للرضع والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أجازت الوكالة اللقاح لهذه الفئة العمرية الجديدة بعد أن تبين أنه يلبي معايير السلامة والجودة والفاعلية للجهة التنظيمية في المملكة المتحدة، مع عدم تحديد مخاوف جديدة تتعلق بالسلامة.
وللوصول إلى قرارهم، راجع خبراء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البيانات بعناية من تجربة سريرية جارية تضم 4 آلاف و526 مشاركا، وكانت الآثار الجانبية الشائعة المتوقعة متوافقة مع ما يمكن توقعه من لقاح في هذه الفئة العمرية.
وسيكون على اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين تحديد ما إذا كان اللقاح سيوصى باستخدامه في هذه الفئة العمرية كجزء من برنامج التطعيم ضد «كوفيد-19» في المملكة المتحدة.

وفى سياق آخر، قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح فيروس كورونا يعمل على تحصين الشخص، ويقلل من فرص إصابته بالعدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يقلل لقاح كورونا من خطورة الأعراض في حالة الإصابة بالعدوى، كما يعمل على حماية المحيطين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت أن الوضع الوبائى مستقر ولم يعد هناك حالات شديدة أو متوسطة، وجميع الحالات بسيطة تتعافى تلقائيا بعد تناول البروتوكول العلاجى.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح فيروس كورونا تم اختباره في التجارب الإكلينيكية قبل الموافقة علية تحت الاستخدام الطارئ.

كما أن اللقاح يقلل من فرص الإصابة بعدوى كورونا ويقلل من شدة الأعراض، ويجب الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية رغم الحصول على اللقاح، لافتة إلى أن اللقاح مجانى للمصريين والأجانب، كما يمكن التسجيل للحصول على اللقاح للأطفال من سن 12 عاما. 

لقاح كوميرانتي فيروس كورونا للأطفال بريطانيا فيروس كورونا الجودة المملكة المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية المجانية للأطراف الصناعية بالمركز الشامل للتأهيل

الاتحاد الدولى للنقل الجوى: شركات الطيران تتجه لتحقيق أرباح فى 2023

صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية

أنقذ 15 طفلًا من الموت.. إصابة صيدلى فى حادث مروع قبل تكريمه بساعات

تحرير 108 محاضر وغلق وتشميع منشأة وغرامات فورية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟