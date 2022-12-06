إجازة استخدام لقاح «كوميرانتى» المضاد لفيروس كورونا للأطفال ببريطانيا

أجازت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية استخدام لقاح "كوميرانتي" المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، من إنتاج «فايزر- بايونتك» للرضع والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أجازت الوكالة اللقاح لهذه الفئة العمرية الجديدة بعد أن تبين أنه يلبي معايير السلامة والجودة والفاعلية للجهة التنظيمية في المملكة المتحدة، مع عدم تحديد مخاوف جديدة تتعلق بالسلامة.

وللوصول إلى قرارهم، راجع خبراء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البيانات بعناية من تجربة سريرية جارية تضم 4 آلاف و526 مشاركا، وكانت الآثار الجانبية الشائعة المتوقعة متوافقة مع ما يمكن توقعه من لقاح في هذه الفئة العمرية.

وسيكون على اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين تحديد ما إذا كان اللقاح سيوصى باستخدامه في هذه الفئة العمرية كجزء من برنامج التطعيم ضد «كوفيد-19» في المملكة المتحدة.

وفى سياق آخر، قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح فيروس كورونا يعمل على تحصين الشخص، ويقلل من فرص إصابته بالعدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يقلل لقاح كورونا من خطورة الأعراض في حالة الإصابة بالعدوى، كما يعمل على حماية المحيطين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت أن الوضع الوبائى مستقر ولم يعد هناك حالات شديدة أو متوسطة، وجميع الحالات بسيطة تتعافى تلقائيا بعد تناول البروتوكول العلاجى.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح فيروس كورونا تم اختباره في التجارب الإكلينيكية قبل الموافقة علية تحت الاستخدام الطارئ.

كما أن اللقاح يقلل من فرص الإصابة بعدوى كورونا ويقلل من شدة الأعراض، ويجب الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية رغم الحصول على اللقاح، لافتة إلى أن اللقاح مجانى للمصريين والأجانب، كما يمكن التسجيل للحصول على اللقاح للأطفال من سن 12 عاما.