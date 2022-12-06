الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

شركة ميكرون الأمريكية تخطط لضخ 150 مليار دولار فى أشباه المواصلات

التكنولوجيا
التكنولوجيا

تمتلك شركة ميكرون «Micron Technology» الأمريكية العملاقة لأشباه الموصلات خطط إنفاق كبيرة طويلة الأجل؛ بما في ذلك التوسع الهائل في الولايات المتحدة. 

وبحسب تقرير عبر صحيفة «آسيا تايمز» تخطط الشركة الأمريكية العملاقة لتخصيص 150 مليار دولار في أعمال البحث والتطوير والقطاع لصناعي الجديد خلال العام المقبل. 

وتقوم شركة Micron Technology الأمريكية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع شرائح الذاكرة والتخزين، بجني مليارات الدولارات في استثمارات عالمية جديدة لتلبية الطلب المتوقع على المدى الطويل لتقنياتها الرائدة رغم قيام الشركة بتقليص الإنفاق على إنتاج الرقائق وسط تفاقم تخمة المعروض وتراجع حاجة السوق.

العمل من المنزل يدعم المنتجات التكنولوجية 

وأوضح التقرير أن العمل من المنزل أدى إلى ارتفاع الطلب على منتجات التكنولوجيا الاستهلاكية خلال جائحة كورونا Covid-19 وحدوث طفرة في طلبات أشباه الموصلات، لكن الضغوط التضخمية المقترنة بالعودة إلى المكتب أدت إلى تثبيط عمليات شراء أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية الجديدة، مما أدى إلى غرق السوق من الرقائق، إلا أن القيود الأمريكية الجديدة على صادرات معدات تصنيع الرقائق إلى الصين تزعج سلاسل التوريد أيضًا، وفق التقرير الآسيوي. 

من جانبه، قال سوميت سادانا نائب الرئيس التنفيذي ومدير الأعمال في ميكرون، في مقابلة مع آسيا تايمز: «الانكماش في الصناعة مستمر ولا يزال حادًا للغاية»، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو أن نصل سريعًا إلى نقطة يكون فيها نمو الطلب متقدمًا على نمو العرض.

عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق الرقائق

وأشار سادانا إلى «التقاء غير المعتاد للأحداث» بما في ذلك تشديد أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع لعقود، والحرب الروسية الأوكرانية، وسياسة الصين بشأن «صفر كوفيد» وهبوط الممتلكات، حيث تسبب ذلك في "مستوى غير عادي" من عدم التوازن بين العرض والطلب في أسواق شرائح الذاكرة DRAM وNAND التي عادةً ما تمثل أكثر من 90% من إيرادات شركة Micron.

"كلما بدأت المخزونات في التطبيع بشكل أسرع مع حاجة السوق، كان ذلك أفضل لأن المسار الحالي لهذه المخزونات أن تستمر في الزيادة. يعد تغيير مسار هذه المخزونات عنصرًا مهمًا للغاية بالنسبة لنا. ومن أجل معالجة ذلك، فإننا نخفض بشكل كبير استثماراتنا الرأسمالية على المدى القصير.

استثمار أكثر من 150 مليار دولار أمريكي 

وتعتزم شركة Micron استثمار أكثر من 150 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم خلال العقد القادم في تصنيع رقاقة الذاكرة والبحث والتطوير، ومع ذلك يخطط صانع أشباه الموصلات لخفض النفقات الرأسمالية بنسبة 33%، أو أكثر من 8 مليارات دولار، في عام 2023، انخفاضًا من 12 مليار دولار المخصصة في عام 2022، مع استثمارات معدات تصنيع الويفر الجديدة التي من المقرر أن تنخفض بنحو 50%.

وتعد الرقائق DRAM أو ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، أكثر أنواع ذاكرة الوصول السريع شيوعًا المستخدمة لدفع قوة المعالجة في أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم في ألعاب الفيديو، أما ذاكرة NAND هي تقنية تخزين لا تحتاج إلى طاقة لتخزين البيانات، مما يجعلها مثالية للأجهزة المحمولة مثل الأجهزة اللوحية ومحركات أقراص USB والكاميرات الرقمية.

ميكرون Micron الموصلات الولايات المتحدة أشباه الموصلات دولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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