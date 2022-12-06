الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 90% من أعمال التطوير بـ«دنا والمحروسة» في الإسكندرية

اعمال التطوير بمنطقة
اعمال التطوير بمنطقة دنا والمحروسة في الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على مدير مديرية الطرق ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، لسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمنطقة دنا والمحروسة والتي تعد ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة التي يتم تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف المحافظ أن إجمالي نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة بلغت 90% بإجمالي تكلفة تقدر بـ 60 مليون و574 ألف جنيه.

رصف 310 شارع من إجمالى 345  شارع مستهدف

وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندسة أمل محمود، بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال، وذلك لرفع العبء عن كاهل أهالي تلك المناطق، وأوضح الشريف أنه تم الانتهاء من رصف 310 شارع من أصل 345 شارع مستهدف رصفهم بمنطقة دنا والمحروسة.


الانتهاء من الإنارة بنسبة 100%

أكد «الشريف» على الدكتورة مرفت أحمد رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بضرورة القيام بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التي تتم في المنطقة، وتنفيذ المواصفات التي تم وضعها والاتفاق عليها، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة بنسبة 100% حيث تم تركيب 562 ذراع إنارة، و 562 كشاف لخدمة الإنارة العامة بالمنطقة وتلبية لاحتياجات الأهالي.

وكان قد أعلن المحافظ أن إجمالي نسبة تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة محسن الكبرى والتي  بلغت 98%. 

وأوضح الشريف أنه يتم العمل على رصف حوالي 253 شارع بمنطقة محسن الكبرى، وأن نسبة تنفيذ أعمال الرصف بالمنطقة حتى الآن قد بلغت 98%.

وكلف الشريف، بضرورة القيام بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التي تتم في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة بنسبة 100% حيث تم تركيب  1930 ذراع إنارة، و 500 عامود إنارة، و 2430 كشاف لخدمة الإنارة العامة بالمنطقة وتلبية لاحتياجات الأهالي.

قبل التطوير

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بعد التطوير

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الإسكندرية وحدة تطوير العشوائيات أعمال رصف الطرق تطوير المناطق العشوائية رصف 310 شارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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