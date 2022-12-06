الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» في محطة تحلية المياه بالعريش لتعزيز علاقات العمل

القوى العاملة
القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بشأن عمل جولة ميدانية لمحطة تحلية المياة بالعريش الكيلو ١٧ "تنفيذ شركة أوراسكوم"، تنفيذا لتعليمات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد الميداني بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية وتوفير مناخ عمل آمن لصالح "صاحب العمل" و"العامل".

وأوضح محمد سالم عبد المالك، مدير المديرية في تقريره للوزارة اليوم الثلاثاء، ن الجولة شارك فيها المهندس عبد المنعم داوود مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، وهاشم عبده مدير وحدة العمالة غير المنتظمة، وأن مدير المديرية اجتمع  بمسؤولي إدارة فرع الشركة بالمحطة المهندس ميخائيل فوزي،والمهندس صبري رزق مدير الموارد البشرية والمدير التنفيذي للمشروع لمناقشة مناخ العمل داخل "المحطة".

وأضاف مدير المديرية أن الجولة جرى خلالها متابعة سير العمل وتسليم وثائق التأمين "ضد الحوادث الشخصية"، الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، والاستماع لاستفسارات العاملين وشرح الخدمات التي تؤديها وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية في ضوء لائحة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، وكذلك الاطمئنان علي توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمشروع.

وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة، عن نتائج زيارة نظمتها مديرية العاملة بمحافظة سوهاج، إلى مصنع أسمنت المصريين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة إلى كافة المديريات بتكثيف نشاطها خاصة في تعزيز علاقات العمل بكافة المنشآت الصناعية بين طرفي "العملية الإنتاجية".

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إنها تلقت تقريراً من مدير المديرية بسوهاج هشام أبوزيد، أكد خلاله على أنه في إطار توجيهات الوزير، بالتواجد وتكثيف الزيارات الميدانية للمنشأت الصناعية ذات الكثافة العمالية لضمان استقرار الأوضاع والاطمئنان على أحوال العمال، قامت المديرية بزيارة لمصنع أسمنت المصريين بالمنطقة الصناعية بجهينة، بحضور مدير المصنع المهندس أيمن المحتسب، والمهندس وحيد متولي مدير السلامة والصحة المهنية، ومحمد عبد الستار مدير الموارد البشرية.

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القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء جولة ميدانية محطة تحلية المياة بالعريش وزيرالقوى العاملة حسن شحاتة السلامة والصحة المهنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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