تقرير يكشف تراجع موقف الشعب الأمريكي من دعم أوكرانيا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، الثلاثاء، أن الشعب الأمريكي يؤيد دعم أوكرانيا عسكريا لكن ليس لأجل غير مسمى، موضحة الى أن التأييد الشعبي داخل الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا عسكريا يتراجع.

وأظهر استطلاع للرأي عبر صحيفة واشنطن بوست، أن غالبية كبيرة من الأمريكيين تواصل دعمها لإرسال أسلحة ومساعدات اقتصادية إلى أوكرانيا، لكن مع استمرار الصراع في الشتاء انقسم الأمريكيون حول ما إذا كان ينبغي على واشنطن دفع أوكرانيا للتوصل إلى سلام تفاوضي في أسرع وقت ممكن.

وبحسب تقرير أيد أكثر من ثلثي المستطلع آرائهم إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الاقتصادية، ويؤيد حوالي ثلاثة أرباع قبول اللاجئين الأوكرانيين وفرض عقوبات على روسيا، وفقًا للاستطلاع الذي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية الشهر الماضي.

- تراجع الدعم الجمهوري لأوكرانيا

وفي حين أن الدعم الشعبي الأمريكي للمساعدة لأوكرانيا لا يزال قوياً، فقد تراجع الدعم الجمهوري للمساعدات لأوكرانيا منذ الربيع، حيث قال 55 في المائة من الجمهوريين إنهم يؤيدون إرسال مساعدات عسكرية، مقارنة بـ 68 في المائة في يوليو و 80 في المائة في مارس.

كما فضل نصف الجمهوريين تقديم المساعدة الاقتصادية لأوكرانيا الشهر الماضي، مقارنة مع ما يقرب من ثلاثة أرباع مارس، وفقًا لنتائج مجلس شيكاغو.

- المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة عن آخر دفعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا الشهر الماضي، وقالت وزارة الدفاع إن حزمة 400 مليون دولار تشمل أسلحة وذخائر ومعدات إضافية ، وبذلك يصل إجمالي المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى ما يقرب من 20 مليار دولار، منذ تولى الرئيس بايدن منصبه.

كما ترسل الولايات المتحدة 53 مليون دولار للمساعدة في إصلاح الأنظمة الكهربائية في أوكرانيا ، والتي تعرضت لأضرار جسيمة من الضربات الصاروخية الروسية في الأسابيع الأخيرة.

ووجد المسح أنه مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا شهرها العاشر ، وعدم ظهور نهاية في الأفق ، انقسم الأمريكيون حول ما إذا كان ينبغي لواشنطن أن تحث أوكرانيا على التوصل إلى تسوية سلمية وشيكة مع روسيا.

و قالت أغلبية بنسبة 40 في المائة، إن على الولايات المتحدة أن تواصل مستوياتها الحالية من الدعم لأوكرانيا إلى أجل غير مسمى، يفضل 53٪ من الديمقراطيين هذا النهج.

لكن في يوليو الماضي، قال 58 في المائة من المشاركين الأمريكيين إن على الولايات المتحدة مساعدة أوكرانيا للمدة التي تستغرقها ، حتى لو كان ذلك يعني ارتفاع أسعار الغاز والغذاء للمستهلكين الأمريكيين والآن يقول 47 في المائة أن على واشنطن دفع كييف للتوصل إلى تسوية سلمية قريبًا، ومع ذلك، فإن عددًا كبيرًا من الجمهوريين سيختار سحب دعم الولايات المتحدة تدريجيًا من أوكرانيا.

بشكل عام ، يتبنى 29 بالمائة من المستطلعين هذا الرأي، بينما قال ربعهم تقريبًا إنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها التدخل عسكريًا لمساعدة أوكرانيا على كسب الحرب بسرعة.