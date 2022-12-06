تعرف على أسعار وأنواع الأخشاب المصرية والمستوردة اليوم

شهدت أسواق الأخشاب خام الصنع وتام الصنع ارتفاعا كبيرا في الأسعار بسبب ارتفاع مصاريف الشحن البحري، بالإضافة وتوقف الاستيراد.

ويرصد «الدستور» أبرز 15 نوع من الأخشاب المستوردة والمصري غير المصنعة دون إضافة النالون خلال شهر ديسمبر



بلغ سعر المتر متر مكعب لكل متر مكعب لخشب الزان ميخر روماني بقيمة 21000 جنيها

وسجل سعر المتر المكعب من الخشب السويدي موسكي فنلندي بقيمة 13850 جنيها

بينما سجل سعر المتر مكعب للخشب الروسي بقيمة 18000 جنيهاً وغير متوفر بالأسواق

بينما سجل سعر المتر مكعب لخشب الأور الأمريكي بقيمة 31600 جنيها

وسجل سعر المتر المكعب لخشب الماهوجني درجة أولي بقيمة 24500 جنية نما سجل سعر المتر مكعب لخشب البلوط بقيمة 29200 جنيها

بينما بلغ سعر المتر مكعب لخشب التيك بقيمة 28700 جنيها

بينما بلغ سعر المتر مكعب لخشب العزيزي بقيمة 35000 جنيهاً

بينما بلغ سعر المتر مكعب لخشب البياض درجة أولي بقيمة 12800 جنيها

بينما بلغ سعر المتر مكعب من الخشب الموسكي درجة أولى بقيمة 13.800 جنيها

كما تم رصد سعر المتر مكعب لخشب أف –دي الاسباني بقيمة 2000 جنيها

كما تم رصد سعر المتر مكعب لخشب الكونتر بقيمة 1000 جنيها

كما تم رصد سعر لوح الأبلكاش الكوري 3 أمتار بقيمة 600 جنيها

كما تم رصد سعر لوح الأبلكاش الكوري 6 أمتار ما بين 800 إلى 900 جنيها

كما تم رصد سعر لوح الأبلكاش الكوري 9 أمتار تتراوح 1000 إلى 1200 جنيهاً