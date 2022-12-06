الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعرف على أسعار وأنواع الأخشاب المصرية والمستوردة اليوم

اخشاب
اخشاب

شهدت أسواق الأخشاب خام الصنع وتام الصنع ارتفاعا كبيرا في الأسعار بسبب ارتفاع مصاريف الشحن البحري، بالإضافة وتوقف الاستيراد.

ويرصد «الدستور» أبرز 15 نوع من الأخشاب المستوردة والمصري غير المصنعة دون إضافة النالون خلال شهر ديسمبر 
 

بلغ سعر المتر متر مكعب لكل متر مكعب لخشب الزان ميخر روماني بقيمة 21000 جنيها

وسجل سعر المتر المكعب من الخشب السويدي موسكي فنلندي بقيمة 13850 جنيها 
بينما سجل سعر المتر مكعب للخشب الروسي بقيمة 18000 جنيهاً وغير متوفر بالأسواق

بينما سجل سعر المتر مكعب لخشب الأور الأمريكي بقيمة 31600 جنيها 
وسجل سعر المتر المكعب لخشب الماهوجني درجة أولي بقيمة 24500 جنية نما سجل سعر المتر مكعب لخشب البلوط بقيمة 29200 جنيها 
بينما بلغ سعر المتر مكعب لخشب التيك بقيمة 28700 جنيها 
بينما بلغ سعر المتر مكعب لخشب العزيزي بقيمة 35000 جنيهاً

بينما بلغ سعر المتر مكعب لخشب البياض درجة أولي بقيمة 12800 جنيها

بينما بلغ سعر المتر مكعب من الخشب الموسكي درجة أولى بقيمة 13.800 جنيها 
كما تم رصد سعر المتر مكعب لخشب أف –دي الاسباني بقيمة 2000 جنيها 
كما تم رصد سعر المتر مكعب لخشب الكونتر بقيمة 1000 جنيها 
كما تم رصد سعر لوح الأبلكاش الكوري 3 أمتار بقيمة 600 جنيها 
كما تم رصد سعر لوح الأبلكاش الكوري 6 أمتار ما بين 800 إلى 900 جنيها 
كما تم رصد سعر لوح الأبلكاش الكوري 9 أمتار تتراوح 1000 إلى 1200 جنيهاً

انواع الأخشاب المستوردة المصرى ديسمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

الأحد.. وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة

ضبط 4 أطنان لحوم قبل البيع بأزيد من السعر فى المنوفية

«التوعية الأسرية والمجتمعية».. لقاء حوارى مفتوح بجامعة أسوان

الكرملين يعلن شروط روسيا لتسوية الحرب الأوكرانية

أهالى مريض يتعدون على طبيب و4 ممرضين وفرد أمن بمستشفى إيتاى البارود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟