الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتحاد عمال مصر: الدولة تسعى لتوفير مليون فرصة عمل سنويا لمحاربة البطالة

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

 قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس في الإسكندرية،  يؤكد أن الدولة المصرية تسير على طريق التنمية فى كل المجالات وليس فى إقامة الطرق فقط كما يدعى البعض، مدللا على ذلك بالجهود التي تبذل من أجل زرع مساحات زراعية كبيرة وصلت إلى 250 ألف فدان هذا العام فقط، وأن هناك جهودا تبذل أيضا من أجل بناء مصانع جديدة، هذا بالإضافة إلى تنوع المشروعات التى تم افتتاحها بالاسكندرية يؤكد من جديد بان الجمهورية الجديدة ترفع شعار التنمية من أجل المصريين.

وأشار  نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات له، إلى أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة منذ عدة أيام ثم افتتاح عدة مشروعات بالاسكندرية تؤكد أيضا على أن ثمار التنمية بدأت تظهر للنور وسيجني المصريون ثمارها خلال المرحلة المقبلة.

- الرئيس يصارح المصريين بتفاصيل الوضع الداخلي والخارجي


وأضاف "البدوي" أن الرئيس صارح الشعب المصري بأن ارتفاع الأسعار الذي يعانى منه المواطنون حاليا هو نتيجة أزمة عالمية أصابت الجميع، وبالطبع طالت المصريين ومع ذلك تسعى الدولة المصرية تخفيف الآثار السلبية لهذه الزيادات وامتصاص جزء كبير من أثارها السلبية. 
واختتم البدوى بأن هذه الزيارة حملت بشرى جديدة للمصريين، وهى أن الدولة تسعى لتوفير مليون فرصة عمل  لتقليل نسبة البطالة بين الشباب.

مجدي البدوي اتحاد عمال مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية زرع مساحات زراعية كبيرة الجمهورية الجديدة مدينة المنصورة الجديدة

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مصر فوق الجميع

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