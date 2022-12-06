أمطار على الإسكندرية.. وانتشار سيارات لشفط المياه من الشوارع

شهدت الإسكندرية اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة بالمدينة، وذلك بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض السواحل الشمالية للأمطار.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن المحافظة شهدت صباح اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة ومتوسطة على مناطق مختلفة، بأحياء المنتزة وشرق ووسط وصولا لغرب المحافظة، مع انتشار فرق الصرف الصحي بجميع التمركزات للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

واوضحت في بيان لها أن طقس اليوم الثلاثاء يشهد فرصة سقوط أمطار خفيفه على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناه، كما تظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

استمرار حالة الطوارئ

وكانت قد رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، درجة الإستعداد والطوارئ بالشركة اعتبارا من صباح اليوم الجمعة الماضي، و عليه توقف الاجازات و بدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس الشركة، على استمرار اعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

كما ناشد المواطنين الاتصال علي رقم 175 في حالة وجود أي شكوي.

واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بنشر ما يزيد عن 152 سيارة ومعدة بمختلف المناطق الساخنة بالمحافظة استعدادا للتعامل مع اي تجمعات لمياه الأمطار لم تستوعبها الشبكة، بالإضافة إلى تطهير ما يزيد عن 140 الف شنيشة ومطبق وما يزيد عن 3600 كم من الشبكات والمجمعات وبيارات 202 محطة رفع ومعالجة وتطهير 86 مصب هم إجمالي المصبات الموجودة بأنحاء المحافظة.

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