الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار على الإسكندرية.. وانتشار سيارات لشفط المياه من الشوارع

سقوط امطار على الإسكندرية
سقوط امطار على الإسكندرية

شهدت الإسكندرية اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة بالمدينة، وذلك بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض السواحل الشمالية للأمطار.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن المحافظة شهدت صباح اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة ومتوسطة على مناطق مختلفة، بأحياء المنتزة وشرق ووسط وصولا لغرب المحافظة، مع انتشار فرق الصرف الصحي بجميع التمركزات للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

واوضحت في بيان لها أن طقس اليوم الثلاثاء يشهد فرصة سقوط أمطار خفيفه على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناه، كما تظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

استمرار حالة الطوارئ

وكانت قد رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، درجة الإستعداد والطوارئ بالشركة اعتبارا من صباح اليوم الجمعة الماضي، و عليه توقف الاجازات و بدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس الشركة، على استمرار اعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.
كما ناشد  المواطنين الاتصال علي رقم 175 في حالة وجود أي شكوي.

واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بنشر ما يزيد عن 152 سيارة ومعدة بمختلف المناطق الساخنة بالمحافظة استعدادا للتعامل مع اي تجمعات لمياه الأمطار لم تستوعبها الشبكة، بالإضافة إلى تطهير ما يزيد عن 140 الف شنيشة ومطبق وما يزيد عن 3600  كم من الشبكات والمجمعات وبيارات 202 محطة رفع ومعالجة  وتطهير 86 مصب هم إجمالي المصبات الموجودة بأنحاء المحافظة.

IMG-20221206-WA0021
IMG-20221206-WA0021
IMG-20221206-WA0020
IMG-20221206-WA0020
IMG-20221206-WA0022
IMG-20221206-WA0022
IMG-20221206-WA0023
IMG-20221206-WA0023
IMG-20221206-WA0013
IMG-20221206-WA0013
IMG-20221206-WA0024
IMG-20221206-WA0024
الإسكندرية سقوط أمطار توقعات هيئة الأرصاد شركة الصرف الصحي أستمرار حالة الطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 6-12-2022 قبل وقف التداول

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 6-12-2022

سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-12-2022

جدول مواعيد مباريات كأس العالم وترددات القنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 6-12-2022

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟